Democracy now! | Wednesday, January 3, 2024

Een straat met de naam van een admiraal van de West-Indische Compagnie? Onmogelijk, zou je denken. Toch loop je in het historische Otrobanda op Curaçao zomaar door de Piet Heinstraat.

“Nee, zo’n straatnaam past niet meer in deze tijd”, vindt Arthur Curiel (76) die in deze buurt is opgegroeid. “We hebben ons verder ontwikkeld, als mensen en als land. Het bord moet gewoon weg.” Curiel is van-huis-uit sportleraar. Hij wil graag kennis en ervaringen delen. Dus plaatst hij een foto van de straatnaam op Facebook met de prikkelende tekst: ‘Wat heeft Piet Hein nou te zoeken in deze wijk?”

‘Helemaal niets’, vindt ook Jason Fullinck (40), voorzitter van het platform Slavernij en Erfenis van de Slavernij (Plataforma Sklabitut i Herensia di Sklabitut) dat dit jaar is ingesteld door het ministerie van cultuur op Curaçao. “Wij willen dat álle foute namen van het koloniale verleden uit het straatbeeld verdwijnen. Want er zijn er meer, zoals de Columbusstraat. Maar dat kan niet zomaar.”

Mensen hebben geen idee

Dat blijkt in 2011. Na veel commotie en agressie tussen voor- en tegenstanders verandert de naam van het Peter Stuyvesant College dat jaar in Kolegio profèsor dòkter Alejandro ‘Jandie’ Paula (KAP). “Wij denken dat het anders kan als we mensen laten inzien waarom die namen niet meer kunnen”, zegt Fullinck. “Dat is een proces van bewustwording en educatie. Daarna veranderen we al die namen in één keer.”

Met zijn post op Facebook probeert Arthur Curiel wat los te maken. “Bijna niemand weet nog wie Piet Hein was. Ik denk echt niet dat ik de wereld kan veranderen, maar hoop dat mensen erover na gaan denken.”

‘Je zet geen criminelen op een voetstuk’

Platform-voorzitter Fullinck heeft geen boodschap aan mensen die vrezen dat met de straatnamen een deel van de geschiedenis verloren gaat. Hij ziet dat met twee maten gemeten wordt. Als iemand fout was in de Tweede Wereldoorlog volgt direct actie. Gaat het over het slavernijverleden, dan is de reactie vaak: ‘het was toch niet zo erg’.

“De koloniale geschiedenis werd altijd verheerlijkt”, zegt Fullinck. “Daar zijn we aan gewend geraakt. Maar een volk dat zichzelf respecteert, zet geen criminelen op een voetstuk.”

‘Waarom niet: Mafalda Miguelstraat?’

Curiel wandelt regelmatig door de buurt waar hij is geboren en opgegroeid. Hij is beheerder van de Facebookgroep ‘Otrobanda di nos i pa nos’. “Hier woonden eenvoudige gezinnen. Je voelde je echt verbonden met elkaar. Als kind was ik altijd aan het sporten.”

Een alternatief voor de Piet Heinstraat is zo gevonden. De mix van een strenge opvoeding, goed onderwijs en sport en muziek had resultaat. In de stadswijk groeiden veel bekende Curaçaoënaars op: sporters, muzikanten, politici. Zangeres Mafalda Miguel bijvoorbeeld en voormalig MBA-basketbalspeler Randy Wiel.

Bron: NTR/CaribischNetwerk