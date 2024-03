FTM | Curaçaos cryptocasino met miljardenomzet, eigen F1-team en rapper Drake op de loonlijst aangeklaagd door vijf gokverslaafden

Tijdens de zesde editie van de Open Atelier Route openen lokale kunstenaars hun atelierdeuren voor het publiek.

Verdeeld in twee weekenden – het eerste ‘pariba di brúg’ (aan de westkant van de Julianabrug) vond afgelopen weekend plaats en het tweede ‘pabou di brúg’ (aan de oostkant van de Julianabrug) – biedt het evenement een diepe duik in de kunstscene van het eiland. Dit weekend is het tweede gedeelte van de tour pabou te bezoeken.

Een weekend vol ontdekkingen

Afgelopen weekend trok het evenement veel bezoekers. Kunstenaar Babette de Waele telde maar liefst 170 bezoekers in haar atelier. “Ik vind het een superbelangrijk evenement omdat het kunst en kunstenaars toegankelijk maakt. Het brengt kunst tot leven in de gemeenschap en versterkt de band met de kunstenaar,” zegt De Waele. Zij kijkt ernaar uit om over drie jaar weer deel te nemen.

Een nieuwe stem in de kunstwereld: Rose Ann Ignacio

“Ik heb mijn atelier nu al meer dan vijf jaar, maar dit was de eerste keer dat ik als kunstenaar meedeed aan de Open Atelier Route. Als iemand die van nature introvert is, hoopte ik dat mijn kunstwerken voor zichzelf zouden spreken zodat ik dat niet hoefde te doen. Mijn kunst wordt vaak gezien als gedurfd en onthullend, terwijl ik zelf eerder terughoudend ben. Dit contrast tussen mij en mijn werk is opvallend,” deelt Rose Ann Ignacio.

Ze vervolgt: “Ik heb lang geprobeerd om interviews en direct contact te vermijden, maar ik kwam erachter dat mensen juist heel graag meer willen weten over de persoon achter de kunst. Het openstellen van mijn atelier voor het publiek was daarom een grote en spannende stap voor mij. Ik ben ontzettend blij met hoe het is verlopen. De reacties, feedback en diepgaande gesprekken die ik heb gehad, waren onbetaalbaar en enorm inspirerend.”

“Als mijn werk iemand aan het lachen kan maken of een nostalgische herinnering kan oproepen, beschouw ik dat als een geslaagde dag. Ik ben altijd al een groot bewonderaar geweest van de Open Atelier Route en het concept erachter. Ik raad het kunstenaars en kunstliefhebbers ten zeerste aan om deel te nemen. Je zult versteld staan en ongetwijfeld geïnspireerd raken door de overvloed aan creativiteit op Curaçao,” voegt Ignacio toe.

Bruggen bouwen met kunst

Sinds de vroege jaren 2000 verbindt de Open Atelier Route de gemeenschap met lokale kunstenaars. “Het is meer dan een kunstevenement; het is een brug tussen de gemeenschap en kunstenaars,” zegt organisator Avantia Damberg. Het evenement nodigt het publiek uit in de persoonlijke ruimtes waar kunst tot leven komt. “Je ziet kunst niet alleen in een galerij. Je beleeft het waar het gemaakt wordt, en dat maakt het zo speciaal.”

Technologie en betrokkenheid

De opkomst afgelopen weekend was indrukwekkend, mede dankzij de essentiële rol van de tourapp. “Kunst wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze samenleving en educatie,” benadrukt Damberg. Het Ministerie van Cultuur stimuleert scholen om deel te nemen, wat bijdraagt aan de waardering van kunst als een essentieel en levensvatbaar onderdeel van de Curaçaose cultuur.

Verbinding door creativiteit

De diversiteit van de bezoekers weerspiegelt de universele aantrekkingskracht van het evenement. “Kunst verbindt ons, ongeacht leeftijd of achtergrond. Het inspireert op unieke wijzen,” sluit Damberg af.

De Open Atelier Route bewijst eens te meer haar waarde als een cruciaal platform voor artistieke expressie en culturele uitwisseling, en versterkt de rol van kunst als een verbindende kracht binnen de gemeenschap en daarbuiten. Het evenement is dit weekend nog te bezoeken.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk