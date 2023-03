NTR | Caribische landen mogen corona-leningen later terugbetalen, willen liever kwijtschelding

Kwijtschelding Vanuit alle drie de eilanden is in de afgelopen periode meerdere keren gevraagd de terugbetaling uit te stellen. De Curaçaose financiën-minister Silvania heeft daarnaast geopperd voor een kwijtschelding. Hij is niet de enige politicus die dat wil. Als de eilanden genoeg voortgang laten zien, dan is er een kans de honderden miljoenen aan leningen worden kwijtgescholden, zei Knops in 2020 aan de Tweede Kamer. Maar niet bij voorbaat, “want daarvoor is er te veel gebeurd.” Sint-Maarten heeft in februari tegenover de Nederlandse parlementsleden opnieuw op een kwijtschelding gewezen. Parlementslid Rolando Brison (UPP) wilde weten hoeveel zijn eiland terugkrijgt van het geld wat Nederland tijdens de slavernij heeft verdiend. “Wij moeten de komende tachtig jaar een schuld terugbetalen aan Nederland. Hoe kunnen we ooit financieel onafhankelijk worden?”, zei Statenlid George Pantophlet (National Alliance). “Op dit moment is Sint-Maarten 1.4 miljard verschuldigd aan de Nederlandse regering. Ik vind dat meer dan slavernij.” Staatssecretaris Alexandra van Huffelen, de opvolger van Knops, zei in januari dat zij niet aan een kwijtschelding denkt. “Nee. Voorlopig niet.” In de Tweede Kamer zei het CDA eerder bereid te zijn over een kwijtschelding na te denken, als de eilanden hun beloften over de hervormingen nakomen. In de oppositie is Bij1 voorstander van een kwijtschelding.