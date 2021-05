Ingezonden | Transparant

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Wim van Vark aan het woord.

O wat heerlijk die openheid met betrekking tot de steunverlening. In uw krant van 4 mei geeft u de door minister Martina genoemde cijfers aan steunverlening door de overheid weer via de diverse steunmaatregelen aan bedrijven en personen.

Zo noemt de heer Martina, althans zo staat het in uw verslag, een totaalbedrag voor de NOW-regeling ten behoeve van 6.000 bedrijven waarmee het salaris van 7.700 werknemers kon worden betaald. Rekenend komt dit op 19.500 gulden per bedrijf en op 15.195 gulden per werknemer. Bij de TBZO-regeling gaat het om 29 miljoen voor 1.500 mensen, is 19.333 gulden per persoon en de TVL-regeling met totale kosten van 31,4 miljoen was voor 350 bedrijven, dus maar liefst 89.714 gulden per bedrijf.

Dat is nogal wat aan bijdragen in de vaste lasten. Het zal allemaal wel waar zijn, we zijn immers transparant. Toen kwam op 5 mei uw krant met het artikel over dezelfde regelingen en dan met cijfers van de CBCS en wat staat daar dan met betrekking tot de NOW-regeling? Van de NOW-regeling is gebruikgemaakt door 1.300 bedrijven (april) tot nog maar 300 bedrijven(december), gemiddeld 800 bedrijven, ten behoeve van 18.900 werknemers.

Dit komt neer op 119.375 gulden per bedrijf en 5.053 gulden per werknemer. Cijfers van minister Martina, zie hierboven, 19.500 per bedrijf en 15.195 per werknemer. Volgens de CBCS gaat het bij de TBZO-regeling om 21,9 miljoen gulden voor 3.500 zelfstandigen (april) tot 1.800 zelfstandigen (december), gemiddeld 2.650 personen, is 8.264 gulden per persoon.

Volgens Minister Martina kwam deze regeling op 19.333 gulden per persoon. Dat zijn nogal verschillen tussen de cijfers van de minister en de CBCS. Wat juist is? Ik weet het niet, het moge echter duidelijk zijn dat aan dergelijke transparantie geen behoefte bestaat.

Wim van Vark,

Curaçao