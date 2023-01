Ingezonden | Spaargeld

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Elisabeth Hollander aan het woord.

Terwijl de Centrale Bank al anticipeert op de dreiging van ernstige schuldenproblematiek, die er boven de wettelijke goedkeuring van e-gaming hangt, worstelt de Ambtenaren Credit Union (ACU), tijdens hun overgang naar een professionele bank, met het ‘spaargeld’ van hun leden.

Dat merkte een oud dametje van 82 jaar, toen zij haar Depósito A Largo Plaso (DALP) die verlopen was, weer wilde verlengen. De vriendelijke bankmedewerkster wilde nu echter eerst van haar weten, hoe ze aan dat geld gekomen was. Het dametje legde uit, dat dit haar spaargeld was en dat dit spaargeld al sinds 2014 bij de ACU op een DALP stond, die elke drie jaar vernieuwd werd. Maar dat was geen bevredigend antwoord. Het werd er niet beter op, toen het vrouwtje probeerde uit te leggen, dat ze dit geld door de jaren heen gespaard had.

Sparen bleek niet langer een geaccepteerde manier om bezit te vergaren voor de leden van de ACU, terwijl de Algemene Spaar-en Kredietcoöperatie oorspronkelijk toch duidelijk gestart was, om de mogelijkheid te scheppen voor de leden om tegen gunstige voorwaarden geld te sparen en te lenen.

In de huidige bancaire wereld worden de kaarten echter heel anders geschud en dus moest het oude dametje eerst met bewijzen komen, dat zij geen witwasser was, zo niet dan geen nieuwe DALP. En dat, terwijl het slechts om een bedrag van vijf cijfers gaat. Is dit niet een duidelijk geval van: ’Hustu ta paga pa pekador’?

Elisabeth Hollander,

Curaçao