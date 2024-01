DKR | Rechter op Bonaire veroordeelt gedeputeerde/zakenman Abraham

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Peter van Leeuwen (SMOC) aan het woord.

Volgens premier Gilmar Pisas (MFK) levert PdVSA de komende tien jaar ruwe olie aan Curaçao, ter waarde van 450 miljoen dollar, om een schuld van 1 miljard dollar af te lossen. De prijs van een vat is op dit moment ongeveer 75 dollar. Het gaat dus om 6 miljoen vaten in tien jaar, 600.000 vaten per jaar. Dat zijn iets meer dan 1.600 vaten per dag (bpd). De raffinaderij verwerkte tot het vertrek van PdVSA in 2019 circa 200.000 bpd.

Hoe de Isla weer goed moet worden voor 10 procent van het bbp kan hiermee niet verklaard worden. Het gebruik van Venezolaanse (zware zwavelhoudende) olie in grotere hoeveelheden zal overigens, ook met het gebruik van liquefied natural gas (lng), leiden tot overschrijding van moderne milieueisen en aantasting van kwaliteit en gezondheid van leven onder de rook. En zou daarmee in strijd zijn met de uitspraken van de rechter (en de overheid/GMN zelf).

Peter van Leeuwen,

Voorzitter Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc)