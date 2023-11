Telegraaf | ‘Bonnie en Clyde’ bij vertrekgate gearresteerd, vlak voor hun vlucht naar Schiphol

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Marguérite Nahar aan het woord.

Curaçao moet haar natuurlijk hulpbronnen zelf, in eigen beheer en ten eigen bate exploiteren.

Curaçao heeft twee natuurlijke hulpbronnen, waarvan er één een unieke, fantastische, onovertroffen natuurlijke hulpbron is, te weten: de diepzeehaven Bullenbaai. En de andere een in het Caribisch Gebied en elders ter wereld een doodgewone, alledaagse maar wel natuurlijke hulpbron is, te weten: Zon, strand, een blauwe zee, de afwezigheid van natuurrampen zoals overstromingen en bosbranden.

De laatstgenoemde hulpbron wordt driftig geëxploiteerd door overwegend buitenlandse exploitanten die zogenoemde “package tours” verkopen. Die worden in het buitenland verkocht en in het buitenland betaald en die verkoopopbrengst blijft ook voor het grootste deel in het buitenland. Slechts een fractie daarvan wordt overgeboekt naar Curaçao om de operationele kosten van hun hotels te kunnen betalen. Dat is de grootschalige toeristenindustrie op Curaçao.

Bij de huidige trend van alle opeenvolgende regeringen op Curaçao worden er achter elkaar steeds meer grootschalige hotelprojecten binnengehaald, met het gevolg dat thans de deelnemers in de lokale kleinschalige toeristen industrie, verenigd in CASHA, uit de markt gedrukt worden. En ook het risico bestaat dat na verloop van tijd zelfs de grote lokale hotels van Curaçao, zoals Blue Bay, Avila en Lions Dive, in een steeds moeilijkere concurrentie positie zullen worden gemanoeuvreerd, evenals trouwens de middelgrote hotels, zoals Trupial Inn, Papagayo, Chogogo etc. Onwijs beleid dus om deze trend voort te zetten.

Met de luchthartig en lichtvaardig weggewuifde lening van NL voor de doorstart van ECL, heeft Pisas volledig voorbijgezien aan de onvermijdelijke “collateral damage” voor de Curaçaose samenleving, voor de Nederlandse samenleving en voor de onvermijdelijke druk op de SVB-Curaçao, omdat die zal worden genoodzaakt om met vervangende ouderdomsvoorzieningen de bestaanszekerheid van de gedupeerde ouderen te garanderen. Dit zal onvermijdelijk leiden tot veel hogere premiebijdragen aan de SVB door het bedrijfsleven van Curaçao, terwijl juist de bedrijven door de verminderde koopkracht en het daaraan gerelateerde multiplier effect, zwaar in hun eigen bestaanszekerheid zullen worden getroffen. Minder bedrijfsomzet bij een veel hogere lastendruk.

Er zal onontkoombaar een reeks faillissementen volgen van de bedrijven die nu reeds moeite hebben om hun balans uit de rode cijfers te houden. Maar Pisas laat in zijn kortzichtigheid dit alles buiten beschouwing, want hij weet in zijn achterhoofd en hij rekent er ook op dat als het misloopt (en het zál mislopen in de komende 30 jaar van de sterfhuisconstructie) dat Nederland toch wel weer de portemonnee zal opentrekken (met een lening die Curaçao nooit zal terugbetalen).

En het Cft sterkt die man in zijn kortzichtigheid en zijn misvattingen door het eeuwig gedram van het Cft dat de “leencapaciteit” van Curaçao in de toekomst gewaarborgd moet blijven. Fout! fout! Fout! De graaicultuur van de politiek op Curaçao moet niet worden voortgezet met een leencultuur, maar moet worden vervangen door een weloverwogen economisch beleid, waarbij Curaçao haar eigen natuurlijke hulpbronnen in eigen beheer en ten eigen bate van Curaçao aanwendt.

Op dit moment staat Curaçao op het punt om de exploitatie van de diepzeehaven Bullenbaai te verkwanselen aan een fantoom genaamd Oryx dat nergens op het internet als een multinational in de fossiele industrie te traceren is. Ik heb me suf gezocht met diverse zoektermen en vanuit diverse invalshoeken, allemaal zonder resultaat. Geen inschrijving in een KvK in Hong Kong, geen enkele gepubliceerde balans met jaarcijfers, geen notering aan enige Effectenbeurs, geen registratie in enig scheepsregister om te weten te komen onder welke vlag de tankervloot van Oryx vaart, voor zover het fantoom Oryx een tankervloot heeft.

Overal nihil gescoord met research op het internet, ik heb wel oryxen gevonden als woestijnbewonende antilopen en een Oryx als een publiekelijk toegankelijk platform dat zich bezighoudt met analyse van militaire strategieën, maar geen Oryx die een speler is op de wereldmarkt van de fossiele industrie. En toch staat Curaçao nu op het punt een rechtsbetrekking met een of andere Oryx aan te gaan (of zou er misschien al een rechtsbetrekking met Oryx zijn aangegaan?)

God beware Curaçao als de oil terminal inclusief de diepzeehaven op Bullenbaai, in handen valt van ? antilopen? een platform op internet? China? Pietje Puk? Jan Klaassen ? Vader Abraham? Wie? Welke entiteit gaat er verscholen achter het “storefront” Oryx?

