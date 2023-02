Ingezonden | Curaçaohuis ‘host’ dinerbijeenkomst

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

Met verbijstering en onbegrip las ik in de krant van woensdag 22 februari op pagina 9 dat de Gevolmachtigde minister Carlson Manuel (MFK) opgetreden heeft als ‘gastheer’ in het Curaçaohuis voor vertegenwoordigers van verschillende overheids- nv’s, in het kader van een ‘energiebijeenkomst’.

Nu hebben meer dan 50.000 mensen het op Curaçao erg zwaar, ergo zij zitten zelfs onder de armoedegrens, ergo velen van hen hebben niet eens schoon water. Dan is het toch wel extra wrang dat een groep van 9 (?) op kosten van de belastingbetaler in Den Haag een dinerbijeenkomst kan bijwonen. De wereld op zijn kop.

Je vraagt je af waarom Manuel dit niet op Curaçao had kunnen houden, want hij is hier regelmatig. Het zou deze regering sieren als zij een keer openheid van zaken zou geven in de kosten van alle regelmatige reisjes en deze reis in het bijzonder. Waar blijft de oppositie in deze, of is men dit inmiddels normaal gaan vinden?

Josef Martina,

Curaçao