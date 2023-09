Ingezonden | Cft buiten boekje (Ennia)

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix D. Pinedo aan het woord.

Open brief aan het College financieel toezicht (Cft):

Ik heb kennis genomen van de brief van 21 augustus 2023 van de hand van mevrouw L. Ongering als voorzitter van het Cft. In dit schrijven wijst u in feite het aanbod van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen cq. de Nederlandse overheid af, om onder andere de financiële situatie bij verzekeraar Ennia op te lossen. Naar mijn mening treedt u hierbij buiten uw boekje. U geeft aan dat op ambtelijk niveau tussen Nederland, Curaçao en Sint Maarten, reeds tot een hoofdlijnenakkoord is gekomen. U geeft aan dat in de komende dagen dit hoofdlijnenakkoord ter besluitvorming aan de besturen van Curaçao, Sint Maarten en Nederland zal worden voorgelegd.

Blijkbaar ‘spijt’ het u dat u er niet bij betrokken bent in de totstandkoming van genoemd hoofdlijnenakkoord. Politiek gezien hoefde dat ook niet. Het gaat hierbij om een politiek besluit. Vanzelfsprekend dat u ook niet bent betrokken. U komt in uw schrijven als financieel toezichthouder, met de u moverende redenen voor de dag. Mijns inziens geeft uw schrijven een beeld van een zeer technocratische denkwijze. Een en ander vanwege het feit dat u helemaal geen aandacht heeft besteed aan de ernstige economische en sociale gevolgen indien er geen snelle oplossing voor de financiële situatie bij Ennia komt.

U geeft geen advies of andere mogelijkheden hoe te voorkomen dat onze gemeenschap in mogelijk de grootste catastrofe in onze modern tijd zou kunnen belanden. Een ineenstorting van Ennia zal alle lagen van de bevolking treffen, met in het bijzonder de medewerkers en gepensioneerden in de sector gezondheidszorg en sociale zorg. Zelfs velen die onder andere in de financiële sector werken of hebben gewerkt zullen slachtoffer worden.

Zoals Frans Timmermans zei: ,,Uitstel pakt altijd slechter uit voor de minst sterke.” U zult als Cft ook oog moeten hebben voor het sociaal maatschappelijke aspect en welzijn van de bevolking van Curaçao en Sint Maarten, die onderdeel vormen van het Koninkrijk der Nederlanden. U gaat met uw schrijven regelrecht in tegen de wensen en besluiten van de Staatssecretaris c.q. de Nederlandse overheid waarvoor u werkt.

Ik vraag mij af of de vertegenwoordigers van Curaçao en Sint Maarten ook dezelfde mening zijn toegedaan zoals u aangeeft in uw schrijven. Dit doet mij denken aan de patstelling die in het verleden ontstond onder de leden van het Cft versus de toenmalige voorzitter (uw voorganger).

Hopelijk komt u alsnog met positieve gedachtes over hoe tot een snelle (langdurige) oplossing te komen voor de situatie Ennia.

Felix D. Pinedo,

Curaçao