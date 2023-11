Telegraaf | Colombia gaat deel nijlpaarden Pablo Escobar afmaken

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Sharlon Martha aan het woord.

Onze minister van Financién heeft drie grote spelers, twee banken en een grooC kraanbedrijf, mil- joenen aan omzetbelasting (0b) kwijtgescholden. Mooie cadeautjes. Vreemd dat er bij deze twee banken (!!) geen 0b ingevorderd kon worden. Voor de goede orde; deze bedrijven hebben wel 0b ontvangen van klanten en die 0b, die niet van hun was, niet afgedragen maar in eigen zak gestoken. Probeer dat maar eens als kleine ondernemer te flikken, ze zoeken je wel op, desnoods met deurwaarder.

Wat is dit voor klassenjustitie? Over justitie gesproken; misschien moeten zij even gaan kijken wat de relatie tussen deze partijen en de minister is… De minister postte op Facebook nota bene (is dit nu de officiéle website van onze overheid) een post dat bepaalde 0b niet meer actief zouden worden ingevorderd.

En wie gaat voor dit financiéle debacle opdraaien? Juist, u en ik als belastingbetaler. Populair op Facebook doen met gemeenschapsgeld, stemmetjes trekken, wellicht vriendendienst, en de rest mag de rekening betalen.

Als reactie op de uitspraak zegt deze minister Silvania dat er dit jaar meer belasting wordt opgehaald. En zo maakt de politicus Sil- vania het water troebel en geeft vooral niet toe dat hij miljoenen heeft verkwanseld die niet van hem waren. Slaap zacht minister Silvania.

Sharlon Martha,

Curacao