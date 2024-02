LB | Aruba vanaf nu belastingparadijs af

Follow The Money.nl | Lukas Kotkamp

Een Nederlandse boekhouder speelt als getuige een belangrijke rol in een smeergeldproces rond een van ’s werelds grootste handelaren in olie en gas: Vitol. Vanuit Curaçao runde hij voor dit van oorsprong Rotterdamse bedrijf een omvangrijke witwasserette.

‘Ik begreep al snel dat wat ik deed niet legaal was,’ oordeelde Lionel Hanst , een boekhouder met dertig jaar ervaring, over de witwasserette die hij draaide op Curaçao. ‘Ik gebruikte twee bedrijven en imiteerde slechts wat ik elders had gezien.’

Hanst (62), gezet, met een dun montuur geklemd op het puntje van zijn neus, stond begin februari van dit jaar in de rechtbank van het Oostelijk District, New York. Het is deze rechtbank waar menige onenigheid in de mondiale haute finance wordt beslecht. Nu was het de beurt aan de Nederlander om zijn zegje te doen. Hanst was er voor zijn rol in een smeergeldaffaire rond het grootste private handelshuis in olie en gas ter wereld: het Rotterdamse Vitol.

Vitol is al enkele jaren doelwit van de Amerikaanse justitie. In 2020 bekende het bedrijf schuld in een grote corruptiezaak en kocht het voor 135 miljoen dollar verdere strafvervolging af. Tussen 2014 en 2020 betaalde Vitol smeergeld in onder meer Ecuador, Brazilië en Mexico in ruil voor lucratieve contracten met staatsoliebedrijven.

Maar het team van de FBI dat internationale corruptie, witwassen en kleptocratie onderzoekt, laat het bedrijf sinds de schikking niet met rust. In de zaak die in februari op de rol stond werd een individuele medewerker vervolgd: Javier Aguilar, een voormalig handelaar van het bedrijf. Aguilar, die zelf voor 75 miljoen dollar aan aandelen in Vitol bezat, wordt verdacht van omkoping.

Deze spelers zijn niet zelden actief in landen en sectoren met een torenhoog risico op corruptie

Met deze zaak laat de Amerikaanse Justitie zien dat ook individuele medewerkers die de fout in gaan, kunnen rekenen op strafvervolging. Hanst speelt in dit proces de typische rol van kleine vis die wordt gebruikt om een grotere mee te vangen. Hij richtte op Curaçao bv’tjes voor Vitol op waar meer dan 18 miljoen euro aan smeergeld doorheen stroomde, bedoeld voor ambtenaren in Latijns-Amerika.

De boekhouder zat hiervoor bijna twee jaar geleden zelf in het beklaagdenbankje. Hem werd witwassen ten laste gelegd, maar hij koos eieren voor zijn geld en bekende direct schuld. Deze februari getuigde hij tegen Aguilar.

Dunne marges, vette winsten De van oorsprong Rotterdamse grondstofgigant Vitol werd in 1966 opgericht als simpele handelsmaatschappij. Rotterdammers Henk Viëtor en Jacques Detiger vervoerden met hun bedrijfje olie over de Rijn naar Duitsland. In de halve eeuw erna groeide de onderneming uit tot een van de grootste energiehandelaren ter wereld, met kantoren in Singapore, Genève en Houston. Met een omzet van ongeveer een half biljoen euro in 2022 is Vitol het grootste bedrijf van Nederland en een van de grootste ter wereld. Dankzij de oorlog in Oekraïne bedroeg de winst in 2022 om en nabij de 14,5 miljard euro: meer dan de winst van de zes voorgaande jaren bij elkaar opgeteld, volgens de Financial Times. Anders dan grote energieproducenten als Shell, werken handelshuizen als Vitol vooral als tussenschakel. Goudmijnen, olieputten of andere plekken waar grondstoffen worden gedolven, zijn wijdverspreid over de wereld. Handelshuizen als Vitol verzamelen deze stoffen, kopen ze op, en verkopen ze door. Het zijn onmisbare schakels tussen grondstofproducenten en consumenten. Maar de marges zijn dun. In de jacht naar winst zijn deze spelers daarom niet zelden actief in landen en sectoren met een torenhoog risico op corruptie, waar meer rendement te halen valt. Dit verklaart de interesse van het Amerikaanse Openbaar Ministerie in grote grondstoffenhandelaren. De afgelopen jaren startte het onderzoeken naar meerdere bedrijven (zie kader).

Op de korrel (maar niet in Nederland) Met de zaak tegen Vitol trapten de Amerikanen in 2020 een reeks strafprocessen af tegen de grootste grondstoffenhandelaren ter wereld. Glencore , een handelshuis in energie en metalen, schikte in 2023 in de Verenigde Staten voor 1,1 miljard dollar voor corruptie in maar liefst acht landen. Ook concurrenten van Vitol als Trafigura en Gunvor worden op dit moment onderzocht in de Verenigde Staten wegens corruptie in onder meer Brazilië en Ecuador. Naar verwachting zullen ook zij schikken. Beide bedrijven hebben hier dit jaar aanzienlijke bedragen voor opzij gezet: respectievelijk 127 en 650 miljoen dollar. Opvallend is dat veel van deze bedrijven hun werkzaamheden goeddeels hebben ondergebracht in Nederland. Dat geldt niet alleen voor het Rotterdamse Vitol, maar ook voor diens concurrenten Glencore , Trafigura , Gunvor en Mercuria . Dit om fiscale redenen en vanwege de vele belastingverdragen die Nederland heeft met andere landen. Het in Houston gevestigde Vitol Inc, dat in 2020 een schikking trof met het Amerikaanse Openbaar Ministerie, is dan ook een volle dochter van de Nederlandse Vitol Holding bv. Of het Nederlandse Openbaar Ministerie partij was in het onderzoek is niet bekend. Het Openbaar Ministerie doet hierover geen uitspraken.