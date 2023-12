Democracy now! | Friday, December 29, 2023

Siem Eikelenboom en Hugo Rasch | Follow The Money

Het Openbaar Ministerie heeft in alle stilte beslag gelegd op een hotel in Scheveningen en een bedrijfspand in Düsseldorf. Over het hoe en waarom daarvan wil het niets kwijt. Onderzoek wijst uit dat de panden via een Nederlands bedrijf met dubieus Russisch geld zijn gekocht. En een oude bekende van FTM duikt op als dienstverlener.

Het spookt in het monumentale Andante Hotel in Scheveningen. Kort voor de opening in juni 2014 ging ene Johan er als nachtportier werken. Alle kamersleutels hingen aan een koperen ketting. ‘Opeens hoorde ik geratel en ik zag de sleutels van de kamers 81 en 88 bewegen alsof een onzichtbare hand ze aan iemand overhandigde.’

Het hotel was volgens Johan gekocht door een ‘Russische dame’. In de twee jaar dat hij er werkte, was hij getuige van meer vreemde gebeurtenissen. Zo begon ooit om drie uur ‘s nachts de radio in de ontbijtzaal te spelen. Een andere keer stond de oven opeens aan.

De mysterieuze dame in een lange blauwe jurk was geen hotelgast, maar werd door diverse mensen gezien

Ook zijn collega’s zagen vreemde dingen. In de ontbijtzaal wisselden zout en peper herhaaldelijk van plek. Sommigen hoorden geklop op deuren en ramen en zagen vervolgens een verschijning. En dan was er die mysterieuze dame in een lange blauwe jurk: ze was geen hotelgast, maar werd door diverse mensen gezien. Een medewerker zag haar kamer 85 binnengaan, die op dat moment niet verhuurd was. Toen het personeel ging kijken, was de kamer leeg.

De recensies die gasten over Hotel Andante op beoordelingssites schreven, variëren van ‘uitstekend’ tot ‘vreselijk’, maar niemand maakt gewag van spoken of occulte voorvallen.

Toch is er iets niet pluis.