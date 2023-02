Emerce | Straffen geëist voor illegaal aanbieden online kansspelen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen een 67-jarige man uit Rotterdam en een 54-jarige collega uit Enschede taakstraffen van 240 uur en 12 maanden voorwaardelijke celstraf vanwege illegale gokactiviteiten.

In 2017 ontving de Kansspelautoriteit (Ksa) meerdere meldingen dat er een flinke toename was van zogeheten cash centers op verschillende locaties in Nederland. Cash centers zijn een soort betaalautomaten waarin contant geld gestort kan worden na het anoniem aanmaken van een account.

Met dit account kan vervolgens via een computer of mobiele telefoon op het internet anoniem gegokt worden. De verdenking is dat de verdachten via deze cash centers probeerden de Wet op de Kansspelen te ontduiken. Zij deden zich voor als aanbieders van betaaldiensten, wat destijds nog niet onder de Wet op de Kansspelen viel. Uit onderzoek van de Ksa en de FIOD bleek dat de verdachten zeer nauwe betrokkenheid hadden bij een goksite forzza.com waarmee via de cash centers een directe koppeling werd gemaakt. Via de cash centers konden Nederlanders anoniem gokken op sportwedstrijden.

De verdachten hielden zich vermoedelijk al sinds 2015 bezig met het opzetten en implementeren van de cash centers. Deze constructie, opgezet met behulp van buitenlandse vennootschappen op Curaçao en Malta, leverde in korte tijd grote winsten op.

De winsten vloeiden voor 45 procent naar de verdachten en hun bedrijven binnen Nederland terwijl 40 procent van de gokwinsten via hen terecht kwamen bij de horecabedrijven waar de cash centers waren geplaatst. De overblijvende 15 procent werd overgemaakt naar het bedrijf in Malta dat eigenaar was van de gokwebsite. Dit bedrijf heeft inmiddels haar verdiensten van zo’n 1,3 miljoen euro vrijwillig afgestaan en heeft een strafbeschikking geaccepteerd.

Verder is de verdenking dat de Duitse bank waar deze gelden werden geparkeerd is misleid door het gebruik van een valse overeenkomst. Daarin wordt de onjuiste indruk gewekt dat de onderneming in Malta diensten verleende in plaats van dat zij deelde in de illegale gokwinsten.

