DKR | Nederlandse Kansspelautoriteit geeft Curaçaose gokmaffia te veel ruimte

Den Haag – De Nederlandse Kansspelautoriteit onderneemt te weinig tegen vanaf Curaçao opererende webcasino’s. Dat vinden partijen die hebben meegewerkt aan een evaluatie van de Ksa over de periode 2017-2021. “Het beeld is dat aanbieders op bijvoorbeeld Malta en Curaçao de ruimte kregen en nog steeds krijgen om illegaal hun diensten in Nederland aan te bieden”, zo staat er in het rapport te lezen.

“Het merendeel van de handhavingsacties van de Ksa was gericht op het illegale online aanbod. Dit is ook benoemd als prioriteit in de Toezichtagenda’s. Marktpartijen en verschillende overheidsorganisaties vinden desondanks dat het bestrijden van illegaal aanbod nog te weinig aandacht krijgt bij de Ksa. Zij zijn van mening dat de Ksa hier meer aan kon en kan doen, bijvoorbeeld door er op aan te dringen bij telecompartijen om illegale websites af te sluiten of bij betaaldienstverleners om geen betaaldiensten te verlenen aan illegale aanbieders.”

De Ksa zelf stelt dat ze duizenden websites actief monitort met verschillende online tools. Over hoe de Ksa precies te werk gaat bij de bestrijding van het illegale aanbod kan ze naar eigen zeggen niet volledig transparant zijn. De Ksa wil voorkomen dat het illegale aanbieders gemakkelijker wordt gemaakt om onderzoeken door de Ksa te ontregelen en/of te ontwijken. Daardoor kan volgens de Ksa in de buitenwereld het beeld ontstaan dat de Ksa minder doet aan de bestrijding van het illegale aanbod dan in werkelijkheid het geval is.

Willemstad heeft de bedenkelijke reputatie world capital van de gokmaffia te zijn: op basis van door Curaçaose masterlicentiehouders verkochte “illegale” sublicenties zijn duizenden webcasino’s actief. Een aantal exploitanten wordt direct gelinkt aan internationale criminele organisaties die hun gokbedrijven gebruiken om winsten uit o.a. wapen-, mensen- en drugshandel wit te wassen. Niet alleen de Ksa wordt verweten onvoldoende op te treden, de overheid op Curaçao houdt geen toezicht en het Openbaar Ministerie kijkt weg, terwijl er ook twijfels zijn over de wijze waarop de Centrale Bank zijn toezichthoudende taak op de trustsector uitvoert.

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties