CN | Silvania: Nieuwe gokwet Curaçao komt in tweede kwartaal van dit jaar

Het is nog altijd wachten op de invoering van de Landsverordening Op de Kansspelen (LOK) op Curaçao. De nieuwe gokwet van Curaçao is nog niet ingevoerd en het wachten is op de nieuwe planning van de Minister van Financiën, Javier Silvania. Hij verwacht dat de nieuwe wet in het tweede kwartaal van 2023 zal worden ingevoerd.

De invoering van de nieuwe gokwet op Curaçao, de Landsverordening Op de Kansspelen (LOK), loopt enige vertraging op. Dat valt te lezen in de uitvoeringsagenda van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. Elk kwartaal wordt de uitvoeringsagenda gepubliceerd waarin een update wordt gegeven over de hervormingen op Curaçao.

Wachten op een nieuwe planning

Halverwege 2022 werd de verwachting uitgesproken dat de nieuwe Curaçaose gokwet ingevoerd zou worden aan het einde van dat jaar. Deze verwachting werd vorig maand al bijgesteld door de Minister van Financiën op Curaçao, Javier Silvania. Zijn verwachting is nu dat de nieuwe wet wordt ingevoerd in het tweede kwartaal van 2023. Die informatie deelde de minister tijdens een conferentie van de gokindustrie op malta vorige maand, zoals onder andere besproken door Knipselkrant Curaçao.

In de uitvoeringsagenda die deze week werd gepubliceerd, werd duidelijk waarom de invoering is uitgesteld. De conceptwet moet namelijk (mogelijk) nog aangepast worden door de minister op basis van het advies van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) en de nota van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO).

De TWO zal de nota echter pas publiceren nadat de minister de bijgestelde planning bekend heeft gemaakt. De afgelopen maanden werd input ingewonnen van belangrijke stakeholders en deze input dient nog verwerkt te worden. Zodra Silvania de planning heeft bijgesteld, kunnen de volgende stappen worden ondernomen.

Welke eerder gemaakte afspraak nog wel lijkt te staan, is het ambtelijk overleg dat Javier Silvania zal voeren met de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Hierin geeft Silvania een inkijkje in de huidige stand van zaken en de planning. Dit gesprek staat deze maand op de planning.

Hulp van Malta

De eerder genoemde herziene planning van de minister zou op 1 januari 2023 af zijn. Vooralsnog is die niet gepubliceerd.

De uitspraken die de minister deed op de conferentie op Malta, geven echter wel aan dat er al een beoogde tijdlijn is. Daarnaast sprak de minister de hoop uit dat Curaçao hulp krijgt van Malta. De beleidsbepalers van beide landen zijn al langer in contact, omdat Curaçao hoopt te kunnen leren van de ervaringen die Malta heeft met de gokbedrijven.

Veel gokbedrijven hebben op dit moment een Curaçaose sublicentie, maar zijn niet gevestigd op het eiland. In de nieuwe gokwet worden andere eisen opgenomen voor een vergunning.

Een onderdeel van deze eisen is dat (een deel van) het gokbedrijf gevestigd moet zijn op Curaçao. Dit kan er volgens Silvania voor zorgen dat veel online casino’s die nu een Curaçaose sublicentie hebben zullen stoppen met hun activiteiten. Tegenover iGB verklaarde de minister echter dat hij daar geen enkel probleem mee heeft. Er zijn nu immers duizenden casino’s met zo’n sublicentie waar nauwelijks toezicht op is. Eerder sprak Mario Galea, voormalig MGA directeur en adviseur van minister Silvania op Curaçao, in een interview met CasinoNieuws woorden van gelijke strekking.

