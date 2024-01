NRC | Of ze nu in hun cel zitten of niet – criminelen dreigen Ecuador over te nemen

Jeffrey Noeken | CasinoNieuws.nl

Tijdens een centrale commissievergadering hebben meerdere parlementariërs kritiek geuit op de Landsverordening op de Kansspelen. Zij zijn het eens met de Raad van Advies over dat minister Silvania de wet niet op deze wijze had mogen aanbieden bij de Staten.

Zo zouden er ‘warrige formuleringen’ in de wet staan en zou de nieuwe toezichthouder niet zijn ingericht zoals vooraf is afgesproken in het Landspakket.

Het Antilliaans Dagblad meldt dat een meerderheid van de parlementariërs op Curaçao het eens is met de Raad van Advies: de Landsverordening op de Kansspelen had nog niet aangeboden mogen worden aan de Staten. Dinsdag stond de nieuwe gokwet van Curaçao op de agenda tijdens een centrale commissievergadering. De parlementariërs eisten duidelijkheid over de gang van zaken van minister van Financiën Javier Silvania.

Warrige formuleringen

De commissievergadering ging van start met een 35 minuten durende vragenronde. Hierin kwamen meerdere Statenleden aan het woord, waaronder Steven Croes. Hij wees erop dat de minister al lang bezig is met de Landsverordening op de Kansspelen, maar dat de wet nog ‘verre van gereed’ is. Hij wees daarnaast op ‘warrige formuleringen’ in de wet, bijvoorbeeld in het hoofdstuk over ‘verboden handelingen’.

Steven Martina constateerde dezelfde warrige formuleringen als Croes. Martina plaatste daarnaast vraagtekens bij het besluit om de Curaçao Gaming Authority (CGA) op te richten in de vorm van een stichting. De toezichthouder zou volgens Martina niet afhankelijk moeten zijn van de regering. De toezichthouder kan daardoor beïnvloed worden door de politiek. Dit zou daarnaast indruisen tegen de bepaling in het Landspakket die voorschrijft dat de toezichthouder een zelfstandig bestuursorgaan moet zijn. Eenzelfde conclusie trok ook de Raad van Advies, maar Silvania besloot hier geen wijzigingen in aan te brengen.

Volgens Martina was duidelijk dat de conceptwet is samengesteld zonder alle stakeholders te benaderen. Het Statenlid miste de visie en de standpunten van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Geen wijzigingen aangebracht

In het advies dat de Raad van Advies uitbracht werd een dringende oproep gedaan aan minister Silvania om het wetsontwerp niet aan de Staten aan te bieden zoals deze aan de Raad van Advies werd aangeboden. Martina vindt het vreemd dat het concept toch zonder wijzigingen is aangeboden bij de Staten. Hij wil van de minister weten of hij het niet eens is met de Raad van Advies of dat hij ‘simpelweg deze instantie niet respecteert’.

Tot slot kwamen ook Quincy Grigorie en Sheldry Osepa aan het woord. Beide Statenleden hebben een juridische achtergrond en ook zij vielen over bepaalde formuleringen in de Landsverordening op de Kansspelen. Zij gaven aan dat de online kansspelsector moet worden gestructureerd, maar dat dit wel op een zorgvuldige wijze moet gebeuren. Osepa is bang dat de huidige online kansspelsector van Curaçao wordt afgebroken door de huidige gang van zaken.

Na afloop van de vragenronde werd de vergadering beëindigd. Er zal een nieuwe datum worden ingepland om de Landsverordening op de Kansspelen verder te bespreken. Minister Silvania wordt gevraagd om antwoord te geven op de vragen die zijn gesteld in de vragenronde.

Bron: CasinoNieuws.nl

Naschrift KKC



De sublicentie arresten van de Hoge Raad vindt u hier en hier.

De sublicentie adviezen van de Hoge Raad vindt u hier en hier.

De sublicentie vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt u hier en hier.

De sublicentie vonnissen van het Gerecht in Eerste Aanleg vindt u hier en hier.