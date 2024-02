Extra | Journaal 6 februari 2024

Eric Mertens | CasinoNieuws.nl

Op maandag heeft de Gaming Control Board (CGCB) bekendgemaakt dat het haar eerste vergunning in Curaçao heeft uitgedeeld.

Ondanks dat de nieuwe Landsverordening op de Kansspelen (LOK) nog niet is goedgekeurd, heeft de toezichthouder White Star BV de eerste vergunning gegeven. Ook zijn er drie digitale zegels uitgedeeld aan online casino’s die een vergunning hebben aangevraagd.

Medio december heeft Aideen Shortt, de adviseur van het ministerie van Financiën op Curaçao, bekendgemaakt dat de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) is aangeboden bij het parlement. Bij goedkeuring van het parlement gaat de nieuwe wetgeving voor kansspelen in op Curaçao. Met de nieuwe gokwet moet er een einde komen aan het stelsel van masterlicentiehouders en sublicentiehouders.

Voorlopig is er nog geen goedkeuring van het parlement, nadat meerdere parlementariërs tijdens een vergadering in januari kritisch waren op de Landsverordening op de Kansspelen. Zij deelden de mening van de Raad van Advies die had aangegeven dat minister Silvania de wet niet op deze wijze had mogen aanbieden.

Eerste vergunning in Curaçao toch al uitgedeeld

Ondanks dat er nog geen goedkeuring is voor de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) heeft adviseur Shortt maandag naar buiten gebracht dat de eerste (voorlopige) vergunning is uitgedeeld door de Gaming Control Board (GCB).

De gelukkige ontvanger van de eerste vergunning is White Star BV, een dochteronderneming van de Rhino Entertainment Group, en exploitant van het online casino CasinoDays. Ross Parkhill, CEO van Rhino Entertainment Group, is blij met het nieuws:

“Het is niet alleen een voorrecht om als eerste deze directe licentie te ontvangen, maar het is ook een geweldige bevestiging van ons streven naar uitmuntendheid en verantwoordelijk spel. We ondersteunen de verbeterde regelgevende processen van Curaçao van harte en erkennen de toegevoegde waarde en het prestige dat dit met zich meebrengt voor onze licentie. We kijken ernaar uit om een open en communicatieve relatie met de GCB op te bouwen en een mooie toekomst voor online gaming te garanderen.” Ross Parkhill, CEO Rhino Entertainment Group

Ook Cedric Pietersz, die recentelijk is aangesteld als directeur van de Gaming Control Board, gaf een reactie:

“2024 luidt een transformerende periode in voor de Curaçaose goksector. Sinds we minder dan 12 weken geleden onze deuren openden voor aanmeldingen, heeft het aantal aanmeldingen onze verwachtingen ver overtroffen. White Star’s vergunning heeft een speciaal plekje in ons hart en in onze geschiedenis. Het betekent een cruciaal moment voor Curacao’s evolutie naar een topklasse gok jurisdictie met nog veel meer licenties in behandeling.” Cedric Pietersz, GCB

Drie digitale zegels

Op 1 januari heeft Shortt ook naar buiten gebracht dat online casino’s die een vergunning hebben aangevraagd in Curaçao een digitale zegel kunnen plaatsen op hun website. Het gaat hierbij alleen om aanbieders die het registratieproces voor een LOK-vergunning al hebben doorlopen.

Bij de bekendmaking van de eerste vergunning voor White Star, maakte de GCB ook bekend dat drie bedrijven een digitale zegel hebben ontvangen. Het gaat om de gokbedrijven Games and More BV, Geeka Corporation BV, en Small House BV.

Bron: CasinoNieuws.nl

Naschrift KKC

Lees meer hier voor de impact op het Curacaose gokwezen en trustsector

De illegale sublicentie arresten van de Hoge Raad vindt u hier en hier

De illegale sublicentie adviezen van de Hoge Raad vindt u hier en hier

De illegale sublicentie vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt u hier en hier

Illegale sublicentie vonnissen van het Gerecht in Eerste Aanleg vindt u hier, hier, hier en hier.

