CN | FTM: Nederland internationaal bekritiseerd om illegale online casino’s op Curaçao

Frank op de Woerd | CasinoNieuws.nl

Volgens Follow the Money wordt Nederland internationaal bekritiseerd om de vele online casino’s die opereren vanuit Curaçao. Vooral 1xBet speelt middels haar netwerk van meer dan 1.000 websites een belangrijke rol daarbinnen, aldus Follow the Money.

In een nieuw artikel van onderzoeksplatform Follow the Money zet het uiteen hoe Nederland worstelt met de situatie op Curaçao waar veel online casino’s die het niet al te strikt nemen met de wetten in andere landen hun vergunning hebben. Daarbij baseert het zich op documenten ( 19,7 MB) gedeeld in het kader van een toegekend woo-verzoek.

In een memo uit 2018 ( 471 kB) zette de Kansspelautoriteit een plan uiteen om de bestrijding van het illegaal online kansspelaanbod opererend vanuit Curaçao aan banden te leggen. De toezichthouder beschreef in de memo dat deze goksites zich veelal niet houden aan de wet- en regelgeving in diverse landen, waaronder veel Europese landen:

“In het geval van dit specifieke Curaçaose exportproduct (online-kansspelen) blijkt dat de aanbieders van dat product zich grotendeels niet houden aan wet- en regelgeving van het ontvangende land, met name t.a.v. benodigde vergunningen. Uit een inventarisatie blijkt dat dat in elk geval aan de orde is in Nederland en in 11 andere Europese jurisdicties (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Spanje, Tsjechië en het VK) en ook in de Australische jurisdictie New South Wales. Ook blijkt de VS “bediend” te worden vanuit Curaçao, zonder te voldoen aan Amerikaanse federale of statelijke wet- en regelgeving.” MEMO Kansspelautoriteit, mei 2018

In de memo uit 2018 wordt de legitimiteit van het stelsel van masterlicenties en sublicenties niet in twijfel getrokken:

“Een complicatie is dat de gesanctioneerde activiteiten in het vestigingsland Curaçao volledig voldoen aan Curaçaose wet- en regelgeving.” MEMO Kansspelautoriteit, mei 2018

Jaren later zouden rechters het stelsel wel kritisch typeren. Minister Weerwind noemde het stelsel van masterlicenties en sublicenties dit jaar nog een risico voor de gereguleerde markten.

Follow the Money over 1xBet

Follow the Money gaat in het artikel verder in op de van oorsprong Russische bookmaker 1xBet. Dat bedrijf behoort volgens de analisten van het gerenommeerde H2 Gambling Capital tot de grootste aanbieders van online kansspelen ter wereld. De site opereert onder een vergunning uitgegeven door het bedrijf Cyberluck op Curaçao.

1xBet is volgens Follow the Money betrokken bij een groot netwerk van websites die de legale en illegale markten bedienen. Met uitzondering van landen als Syrië, Iran, Swaziland, Lesotho, en de Centraal Afrikaanse Republiek, opereert het bedrijf volgens Follow the Money in bijna iedere jurisdictie ter wereld, inclusief Nederland.

Het bedrijf is in Afrikaanse, Aziatische, en Zuid-Amerikaanse gokmarkten (waar geen sterke toezichthouders actief zijn) bereikbaar onder haar merk 1xBet. In landen waar wel een vergunningenstelsel bestaat (waaronder veel westerse markten), opereert het bedrijf met “op 1xBet-lijkende merken” volgens Follow the Money:

“Ze gebruiken een andere merknaam, een eigen vormgeving en staan op naam van andere rechtspersonen die op papier niets te maken hebben met 1xBet. Maar de software die deze sites gebruiken verraadt dat ze toch bij het 1x-netwerk horen.” Follow the Money

1xBet.uk en 22bet.co.uk zijn domeinen die volgens de Gambling Commission vallen onder de licentie van het in Nederland legale Tonybet, al zijn die domeinen inactief. 1xBet.uk draaide in het verleden in het Verenigd Koninkrijk als white label van FSB Tech. In augustus 2019 haalde FSB Tech 1xBet.uk offline, omdat uit onderzoek van de Sunday Times bleek dat 1xBet in andere landen weddenschappen aanbood op onder andere basketbalwedstrijden van jeugdteams en hanengevechten.

Follow the Money ontwikkelde een script waarmee het het netwerk achter 1xBet-sites in kaart bracht. Follow the Money noemt 22bet, BetWinner, en CoinPlay als voorbeelden van online casino’s sites die gebruikmaken van de techniek van 1xBet. Deze drie voorbeelden zijn niet beschikbaar voor Nederlandse spelers tenzij de geo-blocking wordt omzeild. Wel zijn er op het internet Nederlandstalige handleidingen beschikbaar die uiteenzetten hoe Nederlanders toch kunnen spelen bij deze illegale casino’s, aldus Follow the Money.

Sommige van deze white labels zetten bekende sporters in om naam te maken. Zo sponsorde 22Bet in het verleden het elftal Ronaldinho & Friends dat het in een galamatch opnam tegen de Adler All Stars. Onder andere Rafael van der Vaart speelde aan de zijde van Ronaldinho in een shirt met daarop 22Bet als sponsor.

Op Curacao is in 2022 1xCorp, het moederbedrijf van 1xBet, failliet verklaard, nadat spelers, die hun prijzengeld niet uitbetaald kregen, faillissement aan hadden gevraagd. Tot nu toe lijkt dat geen gevolgen te hebben voor 1xBet, want de website is nog steeds actief.

Stromannen of een turnkey oplossing?

Het onderzoeksplatform gaat niet verder in op de relatie tussen de websites die gebruikmaken van de techniek van 1xBet en 1xBet zelf. Of het hier gaat om stromannen of dat er gebruik wordt gemaakt van het model van platform en skins, is onduidelijk.

Veel online casino’s maken gebruik van een turnkey oplossing. Bekende aanbieders als SoftSwiss (Playamo, Betchan, N1 Casino, Spinia, BobCasino, BitStarz), Playtech One (Holland Casino Online, Marca Casino, Sun Bingo), Aspire Global (Mr. Play, Luckster, oorspronkelijk Boyle Sports in Nederland), en SkillOnNet (Play OJO, SlotStars, Genting Casino, LuckyVegas) leveren middels hun whitelabel-product ( 410 kB) de techniek aan honderden verschillende casino’s.

Dit model wat in sommige opzichten lijkt op een franchise-model, wordt ook veelvuldig gebruikt bij pokerwebsites. Zo vormt GGNetwork het netwerk voor haar eigen GGPoker maar ook voor skins als Natural8, WSOP.ca in Canada, en Olybet Poker.

Sommige casino’s maken per gebied gebruik van een verschillend platform. Zo lanceerde Stake.co.uk in het Verenigd Koninkrijk op Aspire Global terwijl het tegenwoordig geëxploiteerd wordt onder de licentie van TGP Europe met ook diens software. In andere delen van de wereld opereert het als Stake.com en draait het op zelf-ontwikkelde software. Stake.com staat erom bekend domeinblokkades in verschillende landen te omzeilen. Zo staan in België naast Stake.com ook bijvoorbeeld Stake7.com en Stake.Bet op de zwarte lijst van de Kansspelcommissie. Ook 1xBet maakt gebruik van verschillende domeinnamen, vaak lijkend op 1xBet. Er zijn speciale websites en Telegram-groepen die de op dat moment werkende domeinnamen delen van het platform.

Volgens Follow the Money handelen de aan 1xBet-gerelateerde online goksites veel transacties af en gaat er veel geld om. Het onderzoeksplatform ontdekte dat er 3 miljoen crypto-transacties uitgevoerd zijn via 250 betrokken cryptowallets, samen goed voor € 4 miljard.

Het artikel is afgesloten met de conclusie dat er nooit daadwerkelijk strafrechtelijk opgetreden is tegen de vanuit Curaçao opererende online casino’s. Curaçao werkt al lange tijd aan nieuwe wetgeving voor de online casino’s die huizen op het eiland. Vorige week sprak de verantwoordelijk minister nog uit dat de Landsverordening op Kansspelen in augustus nog ingevoerd moet worden.

In Rusland worden een aantal vermeende eigenaren van 1xBet wel gezocht voor belastingontduiking. De Russische overheid claimt (omgerekend) meer dan 800 miljoen euro tegoed te hebben van onder andere Roman Semiokhin. Semiokhin en co wisten vervolging te ontlopen door uit te wijken naar Cyprus en daar een “gouden paspoort” te verwerven. Het zeldzame interview dat Semiokhin deed met de Russische versie van Forbes, gaf hij vanuit Cyprus.

Bron: CasinoNieuw