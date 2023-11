Democracy now! | Wednesday, November 29, 2023

Jeffrey Noeken | CasinoNieuws.nl

De SBGOK heeft opnieuw meerdere rechtszaken namens spelers gewonnen van Curaçaose online casino’s. De stichting vorderde enkele honderdduizenden euro’s van online casino’s zoals 1XBet, GoldWin, en BetMaster.

De rechter oordeelde steeds in het voordeel van de spelers en hield de masterlicentiehouders verantwoordelijk, ook voor een online casino dat al enkele jaren geen sublicentie meer had.

Vorige week werd een vijftal rechtszaken gepubliceerd die dit jaar plaatsvonden. Gemene deler in deze vijf rechtszaken was het Curaçaose licentiesysteem, want in alle vijf de zaken ging het om spelers tegen Curaçaose online casino’s met een sublicentie. De rechtszaken vonden plaats in maart 2023 en in de meeste gevallen was de eisende partij de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK).

SBGOK krijgt in alle rechtszaken gelijk

De strekking van de rechtszaken van de SBGOK tegen de online casino’s is in alle gevallen gelijk. Er is een claim ingediend tegen het gokbedrijf dat het online casino exploiteert, maar ook de masterlicentiehouder wordt direct betrokken bij de zaak. De masterlicentiehouder is namelijk verantwoordelijk voor het handelen van haar sublicentiehouders, zo stelt SBGOK. Dit zorgt er voor dat de masterlicentiehouder verantwoordelijk kan worden gehouden als een online casino zijn spelers niet uitbetaalt, zo oordeelde de rechter eerder al eens.

De masterlicentiehouders in kwestie zijn Cyberluck en Gaming Services Provider.

1xBet moet $ 255.000 betalen

Cyberluck werd door de rechter verantwoordelijk gehouden voor de online casino’s Betmaster, 1XBet, en GoldWin Casino. Laatstgenoemde kreeg onlangs nog een miljoenenboete van de Kansspelautoriteit vanwege het illegaal aanbieden van kansspelen aan Nederlandse spelers.

In de rechtszaken eiste de SBGOK namens spelers geld terug van de genoemde casino’s. De stichting vorderde € 27.935 van BetMaster.com, een bedrag van € 66.400 van GoldWin’s moederbedrijf GDL Group, en $ 255.000 van 1XBet. In alle drie de rechtszaken kreeg de SBGOK gelijk.

In een van de rechtszaken had de tegenpartij, Cyberluck en de GDL Group van GoldWin, een opvallend betoog. Volgens hen was akte van cessie, waarmee de speler zijn vordering overdraagt aan de SBGOK, niet geldig. De speler zou namelijk op de akte van cessie hebben aangegeven dat hij afkomstig was uit Vienna. Dit klopte volgens GoldWin niet, omdat de speler in zijn spelersaccount had ingevuld dat hij uit Wien kwam. De rechter heeft het gokbedrijf uitgelegd dat het om dezelfde stad gaat en het verweer afgewezen.

Onduidelijk welk bedrag er betaald moet worden

De laatste rechtszaak van SBGOK die werd gepubliceerd was een zaak tegen Galaxy Group Limited, het moederbedrijf van BetJoe.com, en masterlicentiehouder Gaming Services Provider. Een Kroatische gokker zou naar eigen zeggen nog € 11.194,30 op zijn account hebben staan toen het online casino zijn deuren sloot. Dit kon de SBGOK tijdens de rechtszaken aantonen met behulp van een screenshot van de website.

Het online casino kwam echter met andere informatie, want volgens het gokbedrijf ging het om slechts € 2.057. Om dit aan te tonen had het online casino een afschrift mee met de stortingen en uitbetalingen van de speler. Het totaal was echter niet goed leesbaar, zo valt te lezen in de uitspraak.

Dat het online casino, of masterlicentiehouder Gaming Services Provider, de speler moet betalen staat vast. De rechter kon echter niet duidelijk krijgen welk bedrag er betaald moet worden. Het online casino is dan ook gevraagd om een overzicht te geven van het accountverloop van de Kroaat:

“De zaak wordt verwezen naar de hieronder te noemen rolzitting waar GSP een waarheidsgetrouw overzicht van het verloop van het account van de speler over dient te leggen, waaruit het eindsaldo van diens account bij het casino blijkt. Vervolgens zal SBGOK zich hierover bij antwoordakte kunnen uitlaten. Daarna is de zaak klaar voor eindvonnis.” Rechter in de zaak SBGOK tegen Galaxy Group en Gaming Services Provider.

Online casino ging toch door na intrekken sublicentie

De laatste rechtszaak die werd gepubliceerd is een zaak tussen een Amerikaanse gokker en Gaming Services Provider. De Amerikaan vordert een bedrag van $ 123.000 van de goksite Topbet.eu. Dit online casino was tot augustus 2018 in het bezit van een Curaçaose sublicentie en daarom werd ook GSP voor de rechter gedaagd.

De speler had een bedrag van $ 123.000 gewonnen bij het online casino, maar kreeg dit niet uitbetaald. GSP weigerde echter op te draaien voor de kosten, omdat het online casino al niet meer in het bezit was van een sublicentie toen de winsten werden behaald in 2020. Volgens de speler werd echter ook toen nog gezegd dat er kansspelen werden aangeboden onder een Curaçaose licentie.

Volgens de rechter had GSP, ook na het intrekken van de sublicentie, ervoor moeten zorgen dat het moederbedrijf van TopBet, Orient, zich aan de regels zou houden. Dit deed het bedrijf onvoldoende, zo oordeelde de rechter:

“GSP had er ook voor moeten zorgen – of er ten minste op moeten toezien dat Orient dat deed – dat spelers erover werden geïnformeerd dat ‘hun’ casino (al dan niet) onder een andere vergunning en een andere jurisdictie werd voortgezet. Ongetwijfeld heeft zo’n voortzetting geleid tot toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden op de overeenkomsten met spelers, en ook daarover hadden zij moeten worden geïnformeerd. Doordat GSP dit alles heeft nagelaten, als het ware ‘de stekker eruit heeft getrokken’ zonder nazorg, heeft [eiser] in de veronderstelling kunnen (blijven) verkeren dat het casino van Orient waar hij speelde werd beschermd door toezicht van de vergunninghouder, zonodig te sanctioneren door het land Curaçao.” Citaat uit uitspraak.

De speler moet daarom de gevorderde $ 123.000 betaald krijgen van het gokbedrijf. Daarnaast is ook hier de masterlicentiehouder aansprakelijk, ondanks de claims van GSP dat TopBet geen sublicentie meer had in 2020. Het lukte de masterlicentiehouder namelijk niet om dit te bewijzen.

Bron: CasinoNieuws.nl

Naschrift KKC

Lees ook: Tweets Hoge Raad:

1/4 Caribische zaken. Kort geding. Vorderingen tot rectificatie van publicaties in de Knipselkrant Curaçao waarin is gesteld dat sprake is van illegale sublicenties aan online gokbedrijven.

2/4 Gemeenschappelijk Hof wees vorderingen af: de hoofdredactrice van de Knipselkrant Curaçao mag sublicentieverlening ‘illegaal’ noemen. Dat valt binnen het bereik van de vrijheid van meningsuiting van een journalist.

3/4 Advies AG Hartlief aan Hoge Raad: vonnissen Gemeenschappelijk Hof kunnen in stand blijven. Volgens de AG lenen deze kortgedingprocedures zich niet voor een richtinggevende uitspraak over de (il)legaliteit van sublicentiëring in het kader van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen.

4/4 Link naar conclusies AG: https://bit.ly/3QLYwsI en https://bit.ly/3G5UwOS

(Datum uitspraken op 17 mei 2024)

