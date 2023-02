CN | Antillephone moet speelster Grand Reef Casino jackpot uitbetalen van ruim € 147.000

Jeffrey Noeken | Casinonieuws.nl

De SBGOK heeft de rechtszaak tegen het Grand Reef Casino en Antillephone gewonnen. De stichting moest nog aantonen dat een Nieuw-Zeelandse speelster haar claim echt had overgedragen. Gisteren oordeelde de rechter dat de SBGOK hierin geslaagd was waardoor Antillephone alsnog een jackpot van bijna € 150.000 moet betalen aan de speelster.

De Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) heeft volgens de rechter voldoende aan kunnen tonen dat een Nieuw-Zeelandse speelster de stichting heeft ingeschakeld voor hulp. Hierdoor krijgt de speelster alsnog de jackpot van 250.000 Nieuw-Zeelandse dollar die zij in 2018 won bij een online casino.

Enkele maanden geleden won de SBGOK een rechtszaak van het voormalige Grand Reef Casino over de niet uitbetaalde jackpot. De rechter achtte toen dat de stichting had bewezen dat de speelster daadwerkelijk winnaar was van de jackpot en oordeelde dat deze uitbetaald moest worden. De verdediging van het online casino beweerde echter dat de SBGOK de claim niet mocht indienen, omdat de vordering nooit rechtsgeldig was overgedragen aan de stichting. Volgens de advocaten van het gokbedrijf kwam de handtekening op de cessieakte niet overeen met de handtekening in het paspoort van de vrouw.

De rechter gaf de SBGOK toen de opdracht om te bewijzen dat de vordering aan hen was overgedragen. Als dit zou lukken, dan zou het gokbedrijf de niet uitgekeerde jackpot alsnog moeten betalen. Omdat het online casino zelf niet meer bestaat, werd Antillephone aansprakelijk gesteld. Antillephone is de masterlicentiehouder die in eerdere jaren de sublicentie verstrekte aan het Grand Reef Casino.

Digitale handtekening

In de uitspraak van 6 februari 2023 is te lezen dat de SBGOK de originele akte heeft aangeleverd. De notaris heeft hieruit op kunnen maken dat de Nieuw-Zeelandse de vordering echt heeft overgedragen aan de stichting. De handtekening is door de notaris nagekeken en op echtheid gecontroleerd. Volgens de notaris kwamen de handtekeningen genoeg overeen om te concluderen dat de speelster haar claim had overgedragen.

De handtekeningen kwamen niet volledig overeen en waren daarom volgens Antillephone niet rechtsgeldig. Dit had echter, zo oordeelde de rechter, te maken met het feit dat de ene handtekening digitaal gezet was en de andere handtekening niet. Daarnaast had de speelster een nieuwe schriftelijke verklaring afgelegd. Hierin bevestigde de vrouw dat zij op 5 juli 2019 de vordering had overgedragen aan de SBGOK. Al met al was dit voor de rechter voldoende bewijs om tot een oordeel te komen.

De gokbedrijven moeten de speelster 250.000 Nieuw-Zeelandse dollar (€ 147.493) betalen voor de gewonnen jackpot. Daarnaast zullen zij ook de proceskosten van 17.403 gulden (€ 9.072) moeten vergoeden.

Bron: Casinonieuws.nl