CN | Advocatenkantoor: Uitspraak over sublicenties Curaçao zorgt voor rechtsonzekerheid

Volgens advocatenkantoor Spigt Dutch Carribean betekent de uitspraak van het Hof over het sub-licentiesysteem van Curaçao niet direct dat alle uitgegeven sub-licenties vanaf nu ongeldig zijn. Wel zorgt het voor rechtsonzekerheid, aldus een verslag in het Antilliaans Dagblad.

Op 11 oktober van dit jaar deed het Gemeenschappelijke Hof van Justitie uitspraak in de zaak die masterlicentiehouder Cyberluck aanspande tegen verschillende journalisten. De masterlicentiehouder wilde voorkomen dat onder andere journalist Nardy Cramm van Knipselkrant Curaçao kon publiceren dat het systeem met sub-licenties illegaal was. De rechter stelde de journalisten eerder al in het gelijk, maar in oktober gaf ook het Hof aan dat de journalisten in hun recht stonden.

Bij de uitspraken werd nadrukkelijk aangegeven dat het sub-licentiemodel niet illegaal was. De rechter gaf daarbij wel aan dat de journalisten over informatie konden beschikken waardoor daar anders over geoordeeld zou kunnen worden. Iets dat leidde tot veel discussie, want de publicaties én de uitspraak van de rechter zouden impact kunnen hebben op de online casino’s met zo’n sublicentie.

Uitspraak maakt sub-licenties Curaçao niet direct ongeldig

Volgens het advocatenkantoor Spigt Dutch Caribbean hoeft de uitspraak van het Hof niet te betekenen dat alle sub-licenties per direct ongeldig zijn, zo valt te lezen in het Antilliaans Dagblad van afgelopen dinsdag die zich daarbij vooral op een blog van Spigt van vorige maand baseert:

“Indien een master-licentiehouder bijvoorbeeld zou kunnen aantonen dat er wel voldoende toezicht kan worden gehouden op (specifieke) sub-licentiehouders, dan is het mogelijk dat de rechter oordeelt dat de door hem uitgegeven sub-licenties niet in strijd zijn met doel en strekking van de wet”. Spigt Dutch Caribbean

De juristen verwachten echter wel dat de uitspraak tot onzekerheid zal leiden bij de partijen die betrokken zijn bij het sub-licentiesysteem. Het wachten is wat dat betreft op de nieuwe wetgeving die eraan zit te komen op Curaçao. De Landsverordening op Kansspelen (LOK) zal, zo hoopt minister Javier Silvania, in het tweede kwartaal van 2023 worden ingevoerd.

Hoe de wet er precies uit zal zien, is nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat de vergunningverstrekking zal verschuiven van de zes masterlicentiehouders naar de nieuw pgerichte Curaçao Gaming Authority. Op dit moment is de Gaming Control Board nog toezichthouder op Curaçao maar die bekommert zich uitsluitend om het landgebonden aanbod.

De huidige masterlicenties en de later uitgegeven sublicenties zijn uitgegeven onder de huidige wet uit 1993: de Landverordening buitengaatse hazardspelen. Volgens Spigt zit het sub-licentiesysteem in een grijs gebied:

“De wet voorziet niet – met zoveel woorden – in de mogelijkheid van sub-licenties, maar verbiedt het evenmin uitdrukkelijk.” Spigt Dutch Caribbean

Uitspraak kan wel gevolgen hebben

Het zorgde er onder andere voor dat de uitspraken van de journalisten, waar Cyberluck tegen procedeerde, niet feitelijk onjuist zijn. Zo schreef Nardy Cramm dat het sub-licentiesysteem ‘geen juridische grond heeft’.

De uitspraak van de rechter waarin gezegd wordt dat de journalisten in het bezit zijn van informatie die hun uitspraken ondersteunen, zijn wel zorgelijk voor de goksector, aldus Spigt:

“Voor de gaming-sector is relevant dat het Hof bij zijn oordeel ook betrekt dat de stellingen van de journalist worden ondersteund door de aan het hof bekende feiten.” Spigt

Het Hof acht dat het voldoende aannemelijk is geworden dat het voor enkele masterlicentiehouders onmogelijk is om toezicht te houden op de vele sub-licentiehouders. Zo was er tot voor kort niet inzichtelijk welke bedrijven precies in het bezit zijn van een dergelijke sub-licentie. Vier maanden geleden lanceerde Curaçao eGaming als eerste een register met daarin de verschillende sub-licentiehouders.

Spigt nuanceert wel dat het Hof in dit geval op een andere wijze naar de zaak heeft gekeken:

“Het Hof oordeelt iets genuanceerder over de vraag of de uitgifte van sub-licenties op zichzelf reeds ‘illegaal’ is (bijvoorbeeld in situaties waarin volgens het Hof wel voldoende toezicht zou kunnen worden gehouden), maar acht de stelling dat de uitgifte van sub-licenties onder alle omstandigheden illegaal zou zijn ‘alleszins verdedigbaar’.” Spigt

Voor de verschillende online casino’s met een sub-licentie blijft het afwachten tot er precies bekend is wat de nieuwe Curaçaose gokwet precies zal zeggen. In een interview met CasinoNieuws.nl gaf Mario Galea die als adviseur bij het traject van regulering is betrokken, veel informatie over de nieuwe wet.

KKC naschrift

