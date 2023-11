Democracy now! | Thursday, November 9, 2023

Het massaal vangen en doden van zwerfdieren op Curaçao is van de baan. Dat laat demissionair minister Piet Adema van LNV vandaag weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC) was voornemens een vangactie van zwerfdieren te starten met het doel ze af te maken. House of Animals startte daarop met succes de petitie ‘Stop het doden van honden en katten op Curaçao’, die 12.360 steunbetuigingen kreeg en begin juli in Den Haag is aangeboden.

Demissionair minister Piet Adema schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer:

“De vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mij op 27 september jl. gevraagd een reactie te geven op de ontvangen petitie ‘Stop het doden van honden en katten op Curaçao’. Er is naar aanleiding van het verzoek van de Kamer ambtelijk contact geweest met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur in Curaçao. Hierbij is geïnformeerd naar de vangactie en het dierenleed waarover in de petitie geschreven is. Uit dit contact blijkt dat de Stichting Dierenbescherming Curaçao uiteindelijk heeft afgezien van de vangactie, na de negatieve publiciteit en contact met het Curaçaose ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.”

Adema laat verder weten dat de Veterinaire Dienst van Curaçao goed samenwerkt met lokale dierenwelzijnsorganisaties. Euthanasie van honden zou alleen plaatsvinden wanneer de dieren ernstig ziek zijn en euthanasie de enige oplossing is.

12.360 steunbetuigingen tegen doden zwerfdieren op Curaçao

Karen Soeters van House of Animals is blij dat de petitie ‘Stop het doden van honden en katten op Curaçao’ heeft geholpen:

“Dit is echt fantastische nieuws voor de zwerfdieren op Curaçao, maar ook voor de dierenbeschermers op het eiland! En het laat zien dat je samen uitspreken tegen onrecht helpt. Ik wil iedereen die getekend heeft dan ook heel erg bedanken, ook namens de dierenbeschermers op Curaçao!”

Dierenarts Piet Hellemans heeft al heel wat zwerfdieren op Curaçao gesteriliseerd. Hij is naast dierenarts onder meer bekend als presentator van het tv-programma Beestengeluk op SBS6. Ook Hellemans was verbijsterd over het plan van Stichting Dierenbescherming Curaçao en hij steunde de petitie van House of Animals:

“Het besluit tot afmaken van de dieren was een klap in het gezicht van alle vrijwilligers en donateurs die zich het lot van zwerfdieren op Curaçao aantrekken. Het werkt bovendien averechts, want voor ieder dood dier neemt een ander dier die plek weer in, waardoor je eindeloos blijft vangen en afmaken. Alleen de TNRC-methode is bewezen effectief: trap (vangen), neuter (castreren/steriliseren), return (vrijlaten) en care (verzorgen). Met de TNRC-methode komen er op den duur geen nieuwe generaties honden en katten bij en verdwijnt de problematiek vanzelf, zonder het nodeloos doden van dieren.”

Bron: Animals Today