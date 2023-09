AntilliaansDagblad | ‘Vitamines blijven waarschijnlijk’

SVB in Staten: Maatregel mogelijk definitief van tafel

Willemstad – Het besluit om vitamines en mineralen uit het verzekeringspakket van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te halen is waarschijnlijk definitief van tafel.

Dat antwoordde gisteren adjunct-directeur Fons Simon in de centrale commissievergadering van de Staten.

In de tweede ronde werd hier een vraag over gesteld, waarna Simon antwoordde: ,,Ik denk dat de maatregel definitief van tafel is en niet in dezelfde vorm terugkomt. Mogelijk wel aangepast.”

Eerder ging de adjunct-directeur in op de vraag of de SVB zelf maatregelen kan nemen en of de minister hier eigenhandig een stokje voor kan steken. Simon: ,,De SVB kan op basis van de eigen wetgeving (Landsbesluit verstrekkingenpakket en het Landsbesluit regeling medewerking aan de sociale verzekeringen) autonoom een dergelijk besluit nemen. Maar in dit geval is na ons besluit een brief van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Javier Silvania (MFK), gekomen die ons gevraagd heeft de maatregel te kunnen bespreken en om de min- en onvermogenden te ontzien. Daarop is het besluit aangehouden.” De relatie met de minister is overigens goed, zo wordt eraan toegevoegd.

Met het schrappen van de vergoeding op vitamines en mineralen zou de SVB 1,3 miljoen gulden kunnen bezuinigen. Op de vraag hoeveel een patiënt er met de maatregel in koopkracht op achteruit zou gaan, antwoordt Simon dat op 150.000 patiënten en een bezuiniging van 1,3 miljoen gulden, de maatregel gemiddeld per patiënt 8 gulden per jaar zou kosten.

En om de meeste Statenleden aan het begin van de vergadering gerust te stellen: ,,Patiënten zouden op medische indicatie wel vitaminen en mineralen op recept kunnen krijgen. Gedacht kan worden aan dialysepatiënten, dat zijn er ongeveer 300, die calcium en foliumzuur nodig hebben. Nu kan elke verzekerde dat, terwijl gezonde mensen die een normaal dieet volgen geen supplementen nodig hebben. Door SVB genomen maatregelen kunnen overigens altijd bij voortschrijdend inzicht teruggedraaid worden.”

Deze maatregel vormde trouwens geen onderdeel van het al langer in uitvoering zijnde pakket van maatregelen om de kosten in de gezondheidszorg te drukken. Op vragen vanuit de Staten over de operationele kosten van de SVB zelf antwoordt Simon: ,,Daar werken we ook aan. We hebben een rechtszaak gewonnen met betrekking tot het opschorten van de vakantie-uitkering en de periodieke verhoging. Daar volgt nu nog een hoger beroep op. Verder is er het natuurlijke verloop. In totaal wil de SVB 23 procent bezuinigen op de operationele kosten.”

De adjunct-directeur blijft wel benadrukken dat er meer bezuinigd moet worden en dat dit nu vooral gestimuleerd wordt bij het voorschrijven van zo veel mogelijk generieke (en geen merk-) medicijnen. Hij geeft ook het volgende voorbeeld: ,,In Nederland kan je bij het pompstation voor 90 eurocent een pakje paracetamol kopen. Hier bij de apotheek moeten wij er 7 gulden op bijbetalen en de klant nog eens een eigen bijdrage van 1 gulden.”

Verder wordt er goed gekeken naar het voorschrijfgedrag van artsen en die worden hier volgens Simon ook op aangesproken. ,,Er wordt dus gecontroleerd op artsen die veel voorschrijven. Overigens kan dat ook komen omdat er veel oudere en chronisch zieke patiënten zijn, dus we doen altijd goed onderzoek.”

Bron: Antilliaans Dagblad