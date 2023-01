AntilliaansDagblad | Verlies Damen Curaçao

Moederbedrijf waarschuwt: In 2023 moet werf op eigen benen staan

Willemstad – Na de zwaar verliesgevende covidjaren was de werf van Damen Shiprepair Curaçao (DSC) ook in 2022 verliesgevend. De directie van moederbedrijf Damen Nederland heeft aangeven dat ‘de werf op Curaçao in 2023 op eigen benen moet gaan staan’.

Dat betekent dat Damen Curaçao dit jaar financieel ten minste ‘break even’ zal moeten draaien. Over het voorbije boekjaar, 2023, bedroeg het verlies ruim 5,5 miljoen dollar, zo verneemt het Antilliaans Dagblad. Binnen de divisie Damen Shiprepair waren alle negen reparatiewerven in Europa winstgevend terwijl het dokbedrijf op Curaçao in 2022 opnieuw verlies heeft gemaakt. Om in scheepstermen te spreken: het roer moet om.

Om de werf op Curaçao ‘op eigen benen te laten staan’, heeft Damen Nederland afgelopen december voor 20 miljoen dollar aan eerder verstrekte leningen – waarmee de verliezen van Damen Curaçao van de afgelopen jaren werden gefinancierd – afgeboekt. In totaal heeft het Nederlandse familiebedrijf al 46 miljoen dollar afgeboekt.

Maar ‘op eigen benen staan’ betekent vooral dat het structurele verlies van de werf omgebogen moet worden. Doorgaan op de oude voet is geen optie, zo heeft de directie aan stakeholders laten weten. Directeur Peter Luiten bevestigt tegenover deze krant hierover in verschillende sessies gesproken te hebben met het personeel; ook sprak hij hierover in een speech tijdens een receptie van havenbedrijf CPA. Op dit moment zijn gedwongen ontslagen niet aan de orde, maar wel moeten alle betrokkenen hun steentje bijdragen. Zo luidt de boodschap.

Getmar Caldera, directeur van overheids-nv CDM Holding, bevestigt dat de fondsen van het steunprogramma vanuit Nederland van 20 miljoen dollar voor infrastructurele verbeteringen van de dokken en een lening aan Damen Shiprepair Curaçao op dit moment klaarstaan bij de Centrale Bank CBCS. De redactie berichtte hier gisteren over.

Echter, het moet voor alle partijen duidelijk zijn dat Damen Curaçao het steunprogramma niet mag gebruiken om toekomstige verliezen te financieren. In de studie voorafgaand aan deze kapitaalinjectie in de werf is naar voren gekomen dat de werf winstgevend kan worden als CDM Holding investeert in de technische upgrading van de werf en Damen in zijn operationele prestatie.

Damen zelf is zich ervan bewust dat het dokbedrijf zijn output moet verbeteren. Daarvoor is volgens de voltallige directie van Damen verandering op vele bedrijfsprocessen noodzakelijk. Er staan daarbij geen banen op de tocht – bij DSC werken 180 personeelsleden in vaste dienst en zijn zo’n 40 personen werkzaam bij onderaannemers plus bij pieken soms nog eens 100 werklieden – maar de bestaande cao-afspraken zullen wel strikter moeten worden nageleefd.

Het Curaçaose Dok ligt momenteel vol schepen. Er is dus veel werk. Het volcontinubedrijf – dat zeven dagen in de week productie levert – dient zich servicegericht en flexibel op te stellen richting klanten. Op andere momenten is het weer stiller, zoals de afgelopen periode. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn de sleutelwoorden voor de levensvatbaarheid van Damen Curaçao.

