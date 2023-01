AntilliaansDagblad | Valse start Tumbafestival weer goedgemaakt

Willemstad – De lange rijen mensen die afgelopen dagen al vroeg stonden te wachten voordat de deuren van het Curaçao Festival Center opengingen, waren behoorlijk. Dames in strakke kleding, anderen luchtig gekleed of in een avondjurk. De heren ook netjes gekleed en keurig gekapt.

Het echte tumbapubliek had weer eens zin in een feestje waar de carnavalsliedjes van dit jaar ten gehore worden gebracht. Het viel wel op dat de meesten van hen mensen op leeftijd waren.

Tumba3Het is echt geen gewoonte dat het publiek vroeg naar het festivalterrein komt. Tijdens vroegere edities stonden deelnemers soms te zingen voor een leeg festivalterrein. De bekende bandjes en deelnemers komen steevast pas aan het eind in actie. Nu het festival na twee jaar weer kan plaatsvinden, wilde het publiek bijna geen minuut ervan missen. Zodoende stonden ze al vroeg vol verwachting te wachten op de eerste tumba

Op de eerste avond van het Tumbafestival ging het echter mis. Van tevoren was aangekondigd dat het evenement om acht uur zou starten. Hoewel de dagen voor het festival alles werd gecheckt, bleek de techniek niet in orde op de eerste avond. De microfoons deden het niet. Op maandag was het pas rond half negen, een half uur later dan gepland, dat presentatoren Rignald Maduro en Armando Huerta het publiek begroetten. De organisatoren van het festival hopen elk jaar op tijd te beginnen. Op de eerste avond was al te merken dat dit geen haalbaar doel is. Na het zingen van het volkslied door sopraan Kirsten Mare begon de folkloristische groep Grikk aan haar optreden om het publiek op te warmen. Hun eerste noten waren te horen tien minuten nadat ze volgens het programma hoorden te stoppen. Gisteravond ging het wel goed. Een paar minuten na acht uur werd het festival geopend door de presentatoren. Wel weer met een krakende microfoon.

Maar bij het zingen van het volkslied door Sukaila Gomes was de techniek weer in orde.

De band Classic XD opende maandag het vierdaags evenement. De band die normaal gesproken in een heel ander genre actief is, doet toch al jaren mee aan het liedjesfestival. En niet onverdienstelijk. Het is een geoliede muziekmachine die inmiddels goed op elkaar is ingespeeld. Ze wisten het publiek meteen op de been te krijgen.

Muzikaal was er dan ook niets af te dingen op het optreden van de eerste deelnemer Semii Marten. Ze was een van de uitblinkers van de avond. De van Bonaire afkomstige zangeres en radiopresentatrice laat al jaren met elk optreden weer merken dat zij van alle markten thuis is en in een handomdraai liedjes van wereldsterren aan kan. Ze is dan ook regelmatig op Bonaire te horen in restaurants en hotels. In december kreeg ze het aanbod om deel te nemen aan het Tumbafestival. Een kans die zij niet kon laten lopen omdat ze nu ook voor een groot publiek haar talent kon laten zien en horen.

Afgelopen week reisde ze af naar Curaçao om persoonlijk aanwezig te zijn bij de trainingen van de band Classic XD. Door haar wil om verder te groeien in de muziekbusiness en overtuigingskracht in haar stem heeft ze als opener indruk gemaakt. Haar eerste deelname aan het Tumbafestival zal niet het laatste zijn. Dat ze meedeed met een tumba van Gregory Colina hielp ook. Colina, die ook op Bonaire woont, weet inmiddels als componist en arrangeur precies hoe een goede tumba moet klinken.

Dit jaar doen er overigens meer deelnemers mee van naburige eilanden. Maandagavond was ook Jurick Salomon uit Aruba te horen. Vandaag komt de populaire Arubaanse band Buleria met nog drie ‘buitenlandse’ deelnemers. De Bonairiaanse Arubaan Chendell Beaumont doet al jaren mee. Zo ook de Arubaan Rocco Franken. Arubaan Buddy Love, de andere zanger van Buleria is ook vandaag te horen. Daarnaast was maandagavond de tumba ‘Aktor di Rei Momo’, die geschreven is door de in Nederland wonende Edsel Juliet, te horen. Hiermee heeft Curaçao een koninkrijksactiviteit die ook een enorme toeristische trekpleister is.

Op de eerste avond waren een aantal deelnemers die indruk maakten. Naast de eerder genoemde Semii Marten waren het Robert de Jesus en Roald Balentien die opvielen. Absolute uitblinker was Charelson ‘Sontje’ Mercelina. Met zijn krachtige presentatie en opzwepende tumba wist hij met zijn tekst het publiek te raken. Hj kan zeker rekenen op een finaleplek vrijdag. Overigens zijn er van de 48 ingeschreven tumba’s vier de eerste twee dagen uitgevallen. Hierdoor maken ook de mindere tumba’s een kans om naar de finale te gaan.

AMAK, de muzikantenvereniging die het festival organiseert, heeft overigens een nieuwigheid aan het publiek gepresenteerd. Sinds dit jaar is een app te downloaden om het publiek op de hoogte te houden van elk optreden. Van de deelnemer verschijnt er een foto in de app tijdens het optreden en informatie over de tumba die de deelnemer zingt. Bijzonder hierbij is dat de tekst van de tumba ook meegelezen kan worden. Zo kan het publiek de komende avonden als vanouds meezingen met alle tumba’s.

Foto Favell Maduro

Bron: Antilliaans Dagblad