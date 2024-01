ParadiseFM | ‘Het zou goed zijn voor ons eiland als Campo weer open gaat’

Huidige directie TeleCuraçao maakt GM zware verwijten



Willemstad – General manager Hugo Lew Jen Tai van TeleCuraçao (Antilliaans Televisie Maatschappij, ATM nv), die zichzelf de voorbije jaren regelmatig uitgaf als ‘directeur’ en als zodanig ook documenten ondertekende, wordt ‘regelrecht wanbeleid’ verweten en er bestaat zelfs vermoeden van malversaties en ‘toko-den-toko’.

Dat komt naar voren in de rechtszaak die deze week plaatsvond van ATM tegen hem als werknemer. Aan de hand van een aantal voorbeelden en recente ontwikkelingen wil ATM aantonen ‘dat Lew Jen Tai niet het belang van de vennootschap dient’, maar juist ‘de belangen van ATM verkwanselt en dus in het geheel niet handelt zoals van hem mag worden verwacht’, hetgeen ‘zwaarwichtige redenen oplevert tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst’.

De voorbeelden betreffen onder meer RTV7 en Cariflix, waar Lew Jen Tai aan de wieg van stond. Eerst RTV7, een Curaçaos tv-kanaal dat landelijk in Nederland wordt uitgezonden. De latere/huidige statutaire directie van de verlieslatende nationale tv-zender is erachter gekomen dat ATM in 2012 het kanaal RTV7 heeft overgenomen van een groot Nederlands mediabedrijf dat voor TeleCuraçao de uitzendingen in Nederland coördineerde, maar er onder Lew Jen Tai nooit één cent aan reclame-inkomsten aan heeft verdiend.

,,RTV7 zendt in Nederland reclames uit, maar er is geen énkele kapitaalstroom van Nederland naar Curaçao”, aldus advocaat Richard Pols namens ATM. Er zijn alleen maar betalingen van Curaçao naar Nederland voor de vaste maandelijkse fee en variabele kosten. ,,Dat is toch heel merkwaardig! Geen cent van de reclamegelden die worden betaald voor de reclames die worden uitgezonden in Nederland komt aan op Curaçao.”

De grote vraag was en is: Waar blijven die reclamegelden hangen? ,,De nieuwe statutair directeur is daarom naar Nederland gevlogen om uit te zoeken hoe dit nu precies zit en … daar heeft hij de reclamegelden gevonden.”

ATM heeft de samenwerking met de vertegenwoordiger direct stopgezet. Over de maand december 2023 blijkt dat er zo’n 20.000 euro aan reclamegelden is ontvangen, over januari 2024 circa 22.000 euro en over februari is er tot nu toe al 18.000 euro door het mediabedrijf verkocht aan reclames. Vanaf december 2023 komen deze gelden toe aan ATM, op Curaçao, en blijft er niets in Nederland ‘hangen’.

Al die reclame-inkomsten zijn al die jaren totaal buiten het zicht van Curaçao gebleven. Met geen woord is daarover gesproken en in geen enkele administratie komen die reclamegelden voor. ,,Het is niet voor te stellen en volstrekt onaannemelijk dat Lew Jen Tai hier niets van af weet”, aldus ATM bij monde van haar advocaat.

,,Op zíjn zender – waarvan híj ‘de oprichter’ is – worden élke dag reclames uitgezonden door Nederlandse adverteerders, terwijl er geen cent van die reclamegelden aankomt op Curaçao, en hij zou – om met de woorden van zijn voormalig directeur Paul de Geus te spreken – als ‘innovatieve, commercieel sterke en creatieve manager’ niets daarvan af weten?”

Doorgerekend gaat het over een advertentieomzet van een slordige 240.000 euro per jaar, 480.000 (bijna een half miljoen) gulden. ,,En Lew Jen Tai zou dat allemaal in Nederland hebben laten liggen en zou er nooit aan gedacht hebben om daarachteraan te gaan?”

De conclusie is volgens ATM dat er ‘ofwel sprake is van een toko-den-toko, ofwel Lew Jen Tai is als ‘innovatieve, commercieel sterke en creatieve manager’ absoluut niet geschikt voor zijn functie, want dan wordt hij onder zijn neus – op zijn éigen zender waar híj de founder van is – al jarenlang bestolen’.

,,Het sterke vermoeden dat er gelden verdwenen bij RTV7 in Nederland werd na enig onderzoek heel snel duidelijk en dat vermoeden is bewaarheid. ATM heeft jarenlang tonnen misgelopen aan reclamegelden, en die zijn ergens blijven hangen.”

De kern van de verwijten van ATM aan het adres van de general manager is dat ‘hij niet de belangen van ATM heeft gediend’. ,,Wat opvalt is dat Lew Jen Tai alle verwijten naast zich neerlegt door deze bloot te ontkennen.”

Bron: Antilliaans Dagblad