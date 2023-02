AntilliaansDagblad | ‘Tarieven water en elektra moeten omlaag’

Oranjestad – Tien organisaties trekken bij de regering aan de bel, omdat het zes maanden geleden is dat de tarieven van water en elektra werden verhoogd en er nog geen bericht is over evaluatie.

ARUtarievenHet ging om een tijdelijke verhoging, die na zes maanden zou worden geëvalueerd. De organisaties hebben hierover echter nog niets vernomen.

Aruba Hotel and Tourism Association (Ahata), Aruba Trade & Industry Association (Atia) en vakbonden WAB, CUA, STT, Simar, Sada, Seppa, ABC en FTA hebben daarom een brief gestuurd naar de directeuren Alfredo Koolman van WEB, Anthony Irausquin van Elmar, Energieminister Glenbert Croes (MEP) en Economieminister Geoffrey Wever (Raiz).

In de brief schrijven ze dat de tariefsverhoging op 1 augustus werd ingevoerd. Het ging om een drastische prijsverhoging van 30 procent. Als reden werd gegeven dat de brandstofprijzen internationaal duurder zijn geworden. Na zes maanden zou worden gekeken of de tarieven moeten worden aangepast.

De briefschrijvers stellen dat de brandstofprijzen internationaal zijn gedaald. De hoge tarieven drukken zwaar op de bevolking. Om te weten hoe de actuele situatie is, vragen ze om transparantie. Ze willen inzicht in de financiële situatie van WEB van eind 2022. Ze willen ook weten wat de criteria zijn om de tarieven weer te verlagen.

De groep sluit de brief af met de opmerking dat ze beschikbaar zijn voor een vergadering om hierover te praten.

Bron: AntilliaansDagblad