Telegraaf | ‘Bonnie en Clyde’ bij vertrekgate gearresteerd, vlak voor hun vlucht naar Schiphol

Oranjestad – Medische resultaten van borstkankerpatiënten worden voortaan uitgewisseld tussen het Horacio Oduber Hospital (HOH) en de Stichting Bevolkings Onderzoek Borstkanker Aruba (BOB).

Het akkoord moet leiden tot een snellere diagnose van borstkanker en een betere screening. Ook de terugkoppeling naar de patiënt zal beter worden.

Aan het akkoord is lang gewerkt door het ziekenhuis en de stichting die onderzoek doet naar borstkanker. Het akkoord is getekend in de maand ‘Pinktober’, zo noemt het HOH het in een persbericht. De maand oktober is traditioneel de maand waarin er meer aandacht wordt gevraagd voor borstkanker.

BOB screent personen op borstkanker en stuurt patiënten – die van BOB de diagnose borstkanker krijgen – door naar het HOH. BOB krijgt daarna geen terugkoppeling meer over de patiënt en kan niet zelf nagaan of hun diagnose correct is. Dit had te maken met het recht op privacy van patiënten. Met het in oktober getekende akkoord wordt dat wel mogelijk. Het ziekenhuis stuurt medische resultaten van borstkankerpatiënten naar BOB. Daarmee kan BON in de eigen database nagaan of hun resultaten correct zijn. Dit helpt de stichting om hun screeningen te verbeteren.

BOB maakt via mammografie een röntgenfoto van de borsten. Binnen een paar dagen krijgt de klant informatie of de uitslag negatief is (geen kanker) of dat er iets is geconstateerd. In dat geval worden klanten doorverwezen naar het ziekenhuis. Het HOH kan met de informatie die ze van BOB krijgt, controleren of de diagnose borstkanker correct is en welke medische behandeling nodig is. Het HOH geeft als voorbeeld dat wordt gecontroleerd om welke vorm van kanker het gaat en in welke fase de ziekte zich bevindt.

Ziekenhuisdirecteur Jacco Vroegop reageerde na afloop van de ondertekening van het akkoord dat de stichting BOB op een goede locatie zit, namelijk tegenover het ziekenhuis. ,,Dit is prettig voor de patiënten. BOB stuurt patiënten naar ons toe als uit hun screening het resultaat komt dat ze borstkanker hebben. Tot nu toe stuurde het ziekenhuis geen informatie over de patiënt terug naar BOB. Dit had met de rechten van privacy van de patiënt te maken. De stichting was dus niet op de hoogte of hun onderzoeksresultaten correct zijn. Dat laatste willen we veranderen.” Vroegop legt uit dat het HOH aan BOB toegang geeft tot bepaalde informatie die voor de stichting van belang is. Zij kunnen het behandelproces van de patiënt volgen en een betere terugkoppeling geven naar de patiënt. Dit zal hun dienstverlening verbeteren en zorgen voor een snellere constatering als er sprake is van borstkanker, aldus Vroegop.

Het doel van het HOH en van BOB is om borstkanker te voorkomen en de ziekte zo snel mogelijk te ontdekken, zodat behandeling mogelijk is.

De stichting BOB bestaat sinds 2009, toen bij het ziekenhuis de ‘Mamma Poli’ werd geopend. Dat was het eerste moment dat patiënten op borstkanker konden worden onderzocht. Deze Mamma Poli beschikte indertijd over het apparaat om borsten te onderzoeken. Vanessa Williams werkte in die tijd als radioloog en is medeoprichter van de Stichting BOB Aruba. Zij ging aan de slag en zocht meer mensen en stakeholders om de Mamma Poli groter te maken. In oktober 2012 werd de stichting BOB officieel opgericht bij de notaris. Om die reden is oktober elk jaar de maand waarin meer aandacht voor borstkanker wordt gevraagd.

Bron: Antilliaans Dagblad