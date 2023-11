CN | Curaçao.nu: masterlicenties nooit op de juiste wijze verlengd

In totaal nu 77.734 inwoners geteld



Willemstad – De volkstelling Census 2023 heeft tot nu toe een dekking (coverage) van 66 procent met een non-response van 18 procent. In totaal zijn er tot op heden 77.734 inwoners geteld in de ‘Senso23’.

Deze update geeft Sean de Boer, directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), aan het Antilliaans Dagblad.

F01 SensoHij legt uit dat uit de Census een ijkpunt is om de populatie weer officieel op een bepaalde hoogte vast te stellen en dus kan hij nu nog niets zeggen over het totale bevolkingsaantal. ,,De cijfers van het CBS zijn betrouwbaarder dan die van het bevolkingsregister Kranshi. Ter illustratie, daar staan ook nog verhuisde mensen naar bijvoorbeeld een land als de Dominicaanse Republiek in en die zich niet hebben uitgeschreven. Het kan ook voorkomen dat overleden personen nog geregistreerd staan. Dus Kranshi’s bevolkingsaantal klopt niet helemaal. Bij het CBS wordt naast de huidige volkstelling ook gekeken naar migratie, sterfte en geboorte en een vergelijking gemaakt met de Census van 2011”, zo legt De Boer uit.

Onder de non-response van de huidige volkstelling vallen huishoudens die weigeren deel te nemen aan het onderzoek maar ook woningen waar drie keer niemand thuis was. Deze laatste groep kan nog overgaan in een response. ,,CBS heeft nu ook de mogelijkheid om mensen op het werk te interviewen. De ministeries van de overheid en grote bedrijven met meer dan 100 werknemers worden bezocht door de enquêteurs. Dit is nu mogelijk vanwege de digitale aanpak en omdat alle woonobjecten elektronisch in kaart zijn gebracht”, aldus De Boer. Een persoon hoeft dus niet per se thuis te zijn om de enquêtevragen te beantwoorden.

Het onderzoek had al afgerond moeten zijn. Maar, zo legt de directeur uit: ,,Het gaat langzaam omdat we met minder interviewers werken dan we hadden ingecalculeerd. Deze personen moesten allemaal getraind worden. Er vallen altijd weer enkelen uit, en als er dan nieuwe aangetrokken worden moeten die ook weer opgeleid worden.”

Voor wat betreft de response geeft hij aan dat de resorts en gated communities een uitdaging blijven. Daar is sprake van een lage participatie, maar volgens de directeur wordt dit probleem nu intern besproken en gewerkt aan een betere aanpak.

De verwachting is om op 27 november een punt te zetten achter het grootschalige onderzoek. Maar mogelijk wordt de Senso toch nog even gerekt. De Boer legt uit: ,,Als het zo doorgaat, dan is er met 66 procent een goede coverage en kunnen er wetenschappelijke berekeningen gemaakt worden voor de totale bevolking, met de andere aanwezige administratieve bestanden. Eind januari, begin februari kunnen dan de eerste resultaten verwacht worden.”

Bron: Antilliaans Dagblad