FTM | Curaçaos cryptocasino met miljardenomzet, eigen F1-team en rapper Drake op de loonlijst aangeklaagd door vijf gokverslaafden

Integrale aanpak moet zorgvrager ten goede komen



Willemstad – De Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ) en een groot aantal zorgorganisaties hebben gezamenlijk een intentieverklaring ondertekend, die moet leiden tot een en betere, meer efficiënte en toegankelijke gezondheidszorg voor alle inwoners van zowel de CAS- als de BES-eilanden.

De ceremoniële ondertekening vond plaats op woensdag 28 februari, door SFZ, de Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC), Curaçao International Clinic, Stichting Verpleeghuizen Curaçao-Betèsda, Stichting Thuiszorg Banda ‘Bou, Fundashon Mariadal (Bonaire), Kraamkliniek Fundashon Duna Lus, Stichting Kuido Integral Banda Bou, Stichting Hamiëd, Dr. Sahoury Pain Clinic & Medical Center en de Vereniging van Apothekers Eigenaars (VAE).

,,Dit is een historische dag voor de CAS- en BES-eilanden”, zei Natasha Rog-Wanner, voorzitter van de SFZ en tevens directeur van Betèsda. ,,Voor het eerst bundelen we de krachten van alle belangrijke spelers in de zorgsector, om samen te werken aan een betere toekomst voor onze patiënten in de regio.”

Nu de doelstellingen op papier staan, en de eerdergenoemde organisaties zich hieraan hebben gecommitteerd, is de volgende stap om een concreet plan van aanpak op te stellen, zodat vervolgens de in de intentieverklaring genoemde doelstellingen ook gerealiseerd kunnen worden.

,,We zijn ervan overtuigd dat we samen een verschil kunnen maken in de zorg op de CAS- en de BES-eilanden”, aldus Danny Rojer, Kwartiermaker van de SFZ. ,,We zijn vastberaden om dit project tot een succes te maken.”

Ook de andere vertegenwoordigers van instellingen in de gezondheidszorg tonen zich gelukkig met de recente ondertekening van de intentieverklaring. Zo zegt Phaedra Elings, voorzitter van Stichting Thuiszorg Banda ‘Bou: ,,We zijn ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel is tot het verbeteren van de zorg en het beheersbaar houden van de kosten.” En Burney el Hage, MT-lid van Fundashon Mariadal, laat weten: ,,We zijn verheugd om samen met de SFZ te werken om dit doel te bereiken.” De voorzitter van de VMSC, Allan Henriquez, spreekt over een stap in de goede richting. ,,Ik hoop dat dit zal leiden tot betere zorg voor onze patiënten op de CAS- en BES-eilanden”, zo zegt hij.

Niet alleen de ondertekenaars van de verklaring zijn te spreken over deze kersverse samenwerking. SFZ laat weten dat er ook gesproken is met Sharlon Melfor, secretaris-generaal van het ministerie van GMN, en met de Arubaanse minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken, Ursell Arends. Ook zij zijn enthousiast en steunen de visie van de Zorgfederatie.

Daarnaast gaat ook hier het spreekwoord ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ op, want inmiddels staan er volgens SFZ nog meer zorgorganisaties in de rij om zich aan te sluiten bij de intentieverklaring. Onder andere Stichting Mental Health Caribbean (BES), Stichting Kas Hugenholtz (Curaçao), White and Yellow Cross Care Foundation (Sint Maarten), Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba en Stichting Perspektiva i Sosten Integral (Curaçao) zouden hun interesse al kenbaar hebben gemaakt.

In de ondertekende intentieverklaring staat een aantal concrete doelstellingen, waarvan SFZ er in een persverklaring zes noemt:

Coördinatie van zorg: alle partijen zullen samenwerken om de coördinatie van zorg tussen de eerste, tweede en derde lijn te verbeteren. Dit omvat het ontwikkelen van processen, procedures, richtlijnen en protocollen voor een naadloze overgang van zorg.

Verbetering van de patiëntenzorg: de elf partijen zullen samenwerken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de patiëntveiligheid te verhogen en de patiënttevredenheid te vergroten.

Toename van de efficiëntie: alle partijen zullen samenwerken om de efficiëntie van de zorgverlening te verhogen, de administratieve lasten te verminderen en de kosten te beheersen.

Gezamenlijk onderzoek: de partijen zullen samenwerken aan onderzoeksprojecten om de effectiviteit van ketenzorg op de CAS- en BES-eilanden te evalueren en te verbeteren.

Toegankelijkheid van de zorg: de partijen zullen samenwerken om de zorg toegankelijker te maken voor alle inwoners van Curaçao, ongeacht hun inkomen, verzekeringsstatus of woonplaats.

Kennisdeling: SFZ en de overige partijen zullen kennis en expertise delen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit omvat bijvoorbeeld het organiseren van gezamenlijke symposia, workshops en trainingen.

Gezamenlijk moeten alle doelstellingen ertoe leiden dat er een meer integrale aanpak komt, waarmee zorgvragers beter geholpen zijn. Uiteindelijk moeten zij de vruchten gaan plukken van deze verbeterde aanpak.

Bron: Antilliaans Dagblad