AntilliaansDagblad | Pauletta: Larmonie niet transparant

Statenlid beschuldigt SOAW-minister van vriendjespolitiek

Willemstad – PAR-Statenlid Ana-Maria Pauletta uit tegenover het Antilliaans Dagblad forse kritiek op SOAW-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) en haar partijgenoot Elvin Gerard.

De reden van alle ophef is de gang van zaken rond de 1,5 miljoen gulden die de minister uittrekt voor het opknappen van private woningen. Woorden als vriendjespolitiek, nepotisme en belangenverstrengeling worden door Pauletta niet gemeden.

De kritiek van Pauletta richt zich op verschillende punten, die een gebrek aan transparantie als gemene deler hebben. Onlangs werd bekend dat er een start is gemaakt met het opknappen van 100 woningen die in particulier bezit zijn, maar zich in deplorabele staat bevinden.

Volgens SOAW gaat het om woningen van mensen die van de onderstand leven. Woningeigenaren kunnen een verzoek doen om ondersteuning te ontvangen vanuit het beschikbaar gestelde bedrag van 1,5 miljoen gulden. Tenminste, als zij zich hebben gemeld bij Fundashon Dun’é Un Chèns, Reda Sosial of Fundashon Plataforma Banda Ariba.

,,Wie heeft bepaald dat mensen alleen hier een verzoek kunnen indienen?” vraagt Pauletta zich hardop af. ,,Waarom kunnen mensen zich niet gewoon melden bij SOAW?” Het is het PAR-Statenlid een raadsel waarom juist deze drie stichtingen zijn aangewezen.

Niet in de laatste plaats is Pauletta hoogst verbaasd over de betrokkenheid van Fundashon Plataforma Banda Ariba, een stichting waarvan uitgerekend Elvin Gerard de voorzitter is. Gerard schaarde zich vorige maand nog nadrukkelijk achter dit plan van Larmonie-Cecilia. Als partijgenoot is dat niet vreemd, maar met de dubbele pet die Gerard hier op heeft, ligt dat anders, zo vindt Pauletta. ,,Het feit dat de minister juist een stichting van een partijgenoot selecteert voor dit project, wijst op vriendjespolitiek en nepotisme.

Gewezen op het feit dat de vicevoorzitter en treasurer van deze stichting ook de achternaam Gerard dragen, zegt Pauletta: ,,Het is een familiestichting heb ik begrepen. Volgens mij heeft de vader van de heer Gerard de stichting opgericht. Iedereen mag een stichting oprichten, ook Gerard, maar het kan niet zo zijn dat zijn stichting wordt bevoordeeld boven alle andere stichtingen. Compleet verstrengeling van belangen.”

Pauletta wil het hier niet bij laten zitten en beraadt zich op vervolgstappen. Zij zegt of gebruik te willen gaan maken van haar vragenrecht, of een vergadering aan te willen vragen waarin Larmonie-Cecilia tekst en uitleg zal moeten geven.

Pauletta is niet de eerste die kritiek heeft op het herstelproject van SOAW. Eerder al zette Ardieth Merien-Martha, voorzitter van Fundashon E Hende, hier haar vraagtekens bij. Deze stichting zet zich in voor de rechten van huurders van Fundashon Kas Popular (FKP), van wie de woning al vele tientallen jaren niet is onderhouden. Merien-Martha vraagt zich af of private woningeigenaren met een vervallen woning, nu voorrang krijgen op FKP-huurders die al decennialang op onderhoud van hun huurwoning wachten.

Pauletta is het met Merien-Martha eens: ,,De regering geeft jaarlijks geld aan FKP voor het onderhoud van volkswoningen die overheidsbezit zijn. Dit geld is overduidelijk te weinig. Maar in plaats van deze onderhoudsbijdrage te verhogen, trekt diezelfde regering geld uit voor het opknappen van private woningen”, aldus een verbaasde Pauletta.

Desgevraagd reageert Larmonie-Cecilia wel op de wijze waarop het project wordt uitgevoerd, maar niet specifiek op de rol van haar partijgenoot Gerard. Ze zegt: ,,Het project wordt door Reda Sosial uitgevoerd. De controle zullen wij (SOAW) van hen ontvangen. Voordat een woonhuis wordt opgeknapt, wordt een opname gedaan door Reda Sosial om te kijken of het voldoet aan de voorwaarden. Wij hebben lijsten ontvangen van verschillende organisaties en hebben een commissie in het leven geroepen om na te gaan of deze geen dubbele adressen bevatten.”

Ook heeft het Antilliaans Dagblad geprobeerd contact op te nemen met Gerard, om een reactie te vragen over dit onderwerp. Maar vooralsnog was hij onbereikbaar voor commentaar.

Bron: Antilliaans Dagblad