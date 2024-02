PBC | Surfers trotseren elementen voor ‘Kind & Kanker’ op Curaçao

Nachtopvang van Dios Yudami al sinds 2021 gesloten



Willemstad – Sinds de nachtopvang van Dios Yudami in 2021 is gesloten, moeten de verslaafden op Curaçao weer hun heil zoeken op straat. En dat brengt de nodige problemen met zich mee.

,,Veel winkeliers en eigenaren van bedrijfspanden waar onze cliënten ‘s nachts slapen klagen dat ze overlast veroorzaken. Daarom hopen we dat onze nachtopvang gauw weer open mag”, zegt Jureska Kirnon-Lindeborg van Dios Yudami in gesprek met Caribisch Netwerk.

Kirnon-Lindeborg is al 22 jaar straathoekwerker. Ze werkt met verslaafde daklozen op heel het eiland. Elke dag rijdt ze meerdere rondjes over Curaçao naar haar cliënten toe; om ze te bezoeken, om te kijken hoe het met ze gaat en of ze iets nodig hebben.

Hulp

Maar ze brengt ze ook ontbijt en een warme maaltijd. Verder stimuleert ze hen met haar mee te gaan om bij de dagopvang van Dios Yudami, een afdeling van Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) die zich bezighoudt met de begeleiding van (drugs)verslaafden, te gaan douchen.

,,Mensen die onze cliënten op straat tegenkomen, denken vaak dat er niks voor hen geregeld is en niets voor ze gedaan wordt. Maar dat is niet zo”, tekent verslaggever Kim Hendriksen op. ,,Wij kennen zo goed als alle verslaafde daklozen in de stad. Wij kennen hen, maar ook hun familie en we weten wat hun verhaal is en wij zorgen voor ze. We zorgen dat ze de onderstandsuitkering krijgen, we beheren hun dokterskaart, zorgen dat ze een sédula-identiteitskaart hebben, verzekerd zijn en dat ze bijvoorbeeld een uitvaartverzekering hebben.”

Vizier

Ondanks dat ze de meeste verslaafden in de stad in het vizier hebben, kunnen ze niet voorkomen dat ze overlast veroorzaken. Raymond Janzen werkt al 25 jaar in de hulpverlening. Hij werkt als crisisinterventiemedewerker met de verslaafden. Janzen wordt meteen gebeld als één van de cliënten overlast veroorzaakt. ,,Wij werken momenteel heel goed samen met de politie. Als een cliënt overlast geeft, worden we allebei ingelicht. Zowel een patrouille van de politie als ik gaan dan even poolshoogte nemen en stimuleren ze om verder te gaan.”

Hij vervolgt: ,,We merken dat we dagelijks rond dezelfde tijd het vaakst meldingen krijgen; rond zes uur in de ochtend en rond zeven uur ‘s avonds. Dan vallen de cliënten mensen lastig als deze naar hun werk gaan of weer huiswaarts keren. Ze hebben dan geen andere plek om naar toe te gaan, omdat onze dagopvang dan nog gesloten is. Het zou heel veel overlast schelen als de nachtopvang van Dios Yudami weer 24 uur per dag open kan blijven, zodat de cliënten altijd een plek hebben om naar toe te gaan.”

Bron: Antilliaans Dagblad