AntilliaansDagblad | Ook aangifte RdK

Vervolgaangifte Centrale Bank in Isla-traject

Willemstad – Het heeft een tijd geduurd, maar nu heeft ook RdK (overheids-nv Refineria di Kòrsou) aangifte bij het Openbaar Ministerie gedaan in het traject met de buitenlandse groep Caribbean Petroleum Refinery (CPR) om te komen tot een nieuwe operator van de Isla-raffinaderij.

Het betreft zelfs twee aangiftes, zo verklaart de persofficier. Over de inhoud en tegen wie, worden geen mededelingen gedaan. Verder blijkt de Centrale Bank CBCS een vervolgaangifte te hebben gedaan.

Ruim een maand geleden, op 29 december 2022, onthulde het Antilliaans Dagblad dat er in de periode daarvoor valselijk opgemaakte financiële documenten waren ingebracht. Het betrof documenten die te maken hadden met de ‘proof of funds’, het bewijs dat CPR over voldoende kapitaal kon beschikken om de herstart en de noodzakelijke investeringen in upgrading te realiseren. Daarvoor had CPR een equity partner aan boord gebracht.

RdK erkende nog vóór het jaareinde dat er inderdaad sprake was van vervalsingen, maar tijdens een daaropvolgende vergadering in de Staten werd duidelijk dat er nog geen aangifte was gedaan (hoewel dit van meet af aan intern al wel was aangeraden). Interim-directeur Patrick Newton verklaarde eerst juridisch advies in te winnen. Maar bovenal pleitten hij en ook premier Gilmar Pisas (MFK) – politiek verantwoordelijk voor alles rond de raffinaderij – de groep rond CPR vrij van alle beschuldigingen.

De geconstateerde falsificaties hadden betrekking op de (tweede) door CPR naar voren geschoven equity partner: Holding Campomarino Oil & Gas – de eerste, RiSA, was al in augustus afgevallen – maar CPR zelf trof volgens RdK en regeringsleider geen enkele blaam. Intussen was een derde financiële partner aangetrokken, die als bewijs van de aanwezigheid van de funds op het punt stond enorme geldbedragen bij een lokale bank te storten.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die hiervoor een aanvraag voor een deviezenvergunning ontving, ontdekte echter zelf óók vervalsingen. Deze falsificaties staan los van de eerdere vervalsingen. Een en ander was voor de CBCS voldoende reden om onmiddellijk aangifte van valsheid in geschrifte te doen, iets waartoe de Centrale Bank overigens zelfs wettelijk verplicht is.

Deze aangifte leidde in de publiciteit tot grote verwarring omdat deze in eerste instantie, als gevolg van een intern misverstand, door het OM werd ontkend. Overigens blijkt uit informatie waarover deze krant beschikt dat procureur-generaal Ton Maan vooraf was ingelicht en dat was afgesproken dat de aangifte via een contactpersoon zou verlopen. Nu is er sprake van een tweede aangifte van de CBCS in dit traject.

De derde financiële partner van CPR is Power America Technology (PAT). Wat daarvan opvalt is dat Campomarino en PAT (die laatste als ‘nieuwe’ equity partner) niet alleen exact hetzelfde adres in Orlando, Florida hanteren, maar ook dezelfde naam van een natuurlijke persoon: Luis Fernando Almeida. Volgens RdK zou Almeida echter niet meer zijn dan een slechts een ‘agent’, zo antwoordde RdK op eerdere vragen van deze krant.

CPR trekt aanvraag in

CPR zelf zou de aanvraag voor een deviezenvergunning voor nu hebben ingetrokken. Dit en andere ontwikkelingen zullen ook RdK tot (verder) nadenken hebben gestemd over CPR als preferred bidder en de partners die deze met zich meebrengt. In elk geval heeft RdK nu zelf ook aangifte – tweemaal – gedaan. Details zijn niet bekend, maar duidelijk is dat het OM aan zet is.

Ook de regering en RdK zullen een plan moeten bedenken over wat nu. CPR was na een opnieuw lang en moeizaam proces – met de inzet van een speciaal headhuntingteam – uitgekozen als de voorkeurskandidaat om de exploitatie van de Curaçaose raffinaderij over te nemen.

PdVSA uit buurland Venezuela was van 1985 tot eind 2019 de laatste operator, maar ook in de laatste periode werd er – met name door interne en externe problemen rond PdVSA zelf – niet of nauwelijks meer geproduceerd. Als potentiële exploitant passeerden intussen de volgende partijen de revue: (het Chinese GZE, ten tijde van het kabinet-Whiteman); het Amerikaans/Saoedische Motiva/Aramco; later de Britse Klesch Group; en het lokale Corc (ten tijde van het kabinet-Rhuggenaath); en nu CPR (kabinet-Pisas).

Premier Pisas was altijd stellig in zijn belofte dat de Isla-raffinaderij weer open zou gaan, maar gaf de laatste keer wel toe dat het steeds moeilijker wordt en dat de kansen aanzienlijk slinken als het niet lukt met CPR.

Bron: AntilliaansDagblad