AntilliaansDagblad | OM bezoekt burgers in de wijk

Willemstad – Afgelopen week is de OM-bus voor het eerst de wijk in gegaan. Het Openbaar Ministerie (OM) lanceerde begin dit jaar het project ‘Ministerio Públiko mas serka di bo’ met de presentatie van de OM-bus.

Het project is bedoeld om de drempel voor mensen om het OM te benaderen te verlagen door het kantoor naar de burger toe te brengen. De bus zal op centrale punten in alle wijken van Curaçao te vinden zijn, van Bandariba tot Bandabou. Mensen kunnen voor verschillende zaken bij de OM-bus terecht zoals het vragen naar informatie over of het betalen van openstaande boetes.

Ook biedt het OM slachtofferzorg vanuit de bus voor mensen die bijvoorbeeld recent betrokken zijn geweest bij een ongeval. Tot slot is er ook de mogelijkheid om voor bemiddeling naar de bus te komen. Conflicten in de buurt waar bewoners vragen over hebben kunnen in de bus bij het OM worden neergelegd. Mocht blijken dat de situatie op dat moment niet kan worden opgelost dan is er de mogelijkheid om een vervolgafspraak te maken om bij het OM langs te gaan.

De OM-bus is dus vrij letterlijk een rijdend kantoor waar burgers met hun vragen terecht kunnen. Een overzicht van wanneer de bus in welke wijk te vinden is staat gepubliceerd op de Facebookpagina van het OM.

Bron: Antilliaans Dagblad