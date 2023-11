Ingezonden | MAN gaat PINnen…

Apotheken bleven gesloten, ondanks aanwijzing Inspectie

Willemstad – Ondanks de aanwijzing die alle 31 apotheken op Curaçao woensdagavond van de Inspecteur Geneesmiddelen ontvingen om onmiddellijk hun deuren weer te openen – en de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening en verplichtingen die voortvloeien uit de apotheekvergunning na te leven – bleven alle botika’s gisterochtend gesloten.

Zoals aangekondigd blijft dit niet zonder gevolgen en heeft GMN-minister Javier Silvania (MFK) advocaat Bertie Braam opdracht gegeven een kort geding te starten tegen de apotheekhouders. Vanmorgen om 9.30 uur wordt de zaak behandeld.

Gisteren liet het bestuur van de Vereniging Apothekers Eigenaren (VAE) tijdens een persconferentie weten dat de botika’s die dag tussen 13.00 en 19.00 uur weer open zouden gaan, omdat de actie anders te veel ten koste gaat van de patiënten. Wel werd benadrukt dat die toezegging alleen voor donderdag geldt.

De VAE opende de persconferentie met de statements dat het bestuur niet wenst in te gaan op de ‘persoonlijke aanvallen van Silvania’ aan het adres van hun leden en dat alle botika-eigenaren en alle personeelsleden verenigd zijn en dezelfde mening delen.

Woensdagavond liet Silvania aan deze krant weten: ,,Het allerergste is dat het personeel van de botika’s wordt meegesleept in een strijd die de eigenaren voeren met de regering. Als het tarief (de receptregelvergoeding, red.) wordt verhoogd van 7 naar 10 gulden, gaat dat in de zak van de eigenaar van de botika. Het is niet bestemd voor het personeel.” Volgens de minister is er dan ook geen enkele garantie dat het apotheekpersoneel salarisverhoging krijgt, in het geval de tarieven omhoog zouden gaan.

Silvania vervolgt: ,,Ik vind het een kwalijke zaak dat het personeel opgetrommeld wordt om te gaan protesteren, want het personeel wil indexering, salarisverhoging. Dan moeten ze niet aankloppen bij mij, maar bij meneer Elhage en de andere bestuursleden van de VAE.”

Maar zoals gezegd is er volgens de VAE geen sprake van verdeeldheid tussen de apothekers en hun personeel. ,,Het bestuur krijgt advies van zijn personeel ten eerste, van zijn apothekersassistenten en van de rest van het personeel. We luisteren naar iedereen en we zijn met z’n allen verenigd”, zo sprak voorzitter Bram Niessink.

Niessink vertelde dat vooral Elhage senior in de pers persoonlijk was aangevallen. Zowel het bestuur als Elhage zelf staan hier boven, zo zegt hij. Tegen deze krant uitte Silvania woensdagavond verschillende punten van kritiek over Elhage.

Zo zei hij: ,,De VAE wacht al meer dan 10 jaar op aangepaste tarieven. Nu is de vraag: meneer Elhage was Statenlid. Zijn partij was de afgelopen 20 jaar aan de macht. Waarom is het hem niet gelukt om die tarieven te verhogen? Waarom moeten die mensen nú gaan protesteren? Waarom kunnen ze niet even wachten tot het onderzoek over een paar maanden is afgerond, zodat we dan duidelijkheid hebben over het aanpassen van deze tarieven?”

Bron: Antilliaans Dagblad