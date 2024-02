SMH | The private chat messages from inside an Australian billionaire’s ‘money machine’

Monumentenfonds: Historisch en tóch actueel

Willemstad – ‘Kas di kunuku’ te Wacawa 198 heeft een primeur. Het is het eerste beschermde ‘kas di kunuku’ van Curaçao dat mede dankzij restauratiefinanciering van de Stichting Monumentenfonds in oude glorie is hersteld.

Het huis is van entrepreneur Sharalin Maduro.

Monumentenfonds wil naar eigen zeggen graag méér soortgelijke projecten financieren en begeleiden, waarmee het cultureel-historisch erfgoed voor de toekomst behouden zal blijven. ,,Tegelijkertijd betekent dit een belangrijke impuls voor de restauratiesector zelf en wordt daarmee ook de economische ontwikkeling in het algemeen actief ondersteund”, aldus de stichting. Daarom worden ook andere eigenaren van ‘kasnan di kunuku’ opgeroepen contact op te nemen met het Monumentenfonds te Scharloo.

Met de restauratie van dit monument te Wacawa is een investering gemoeid van 175.000 gulden, waarvan ongeveer een derde door het fonds aan restauratiesubsidie is verstrekt. De stichting: ,,Het project heeft 1.500 manuren aan werkgelegenheid opgeleverd. De spin-off voor de toeristische ontwikkeling in de regio Bándabou is natuurlijk vele malen groter.”

De werkzaamheden zijn vorig jaar uitgevoerd door aannemer Loef Construction. De trotse eigenaar heeft gekozen om alle historische details – van de cementvloer tot en met een betonnen werkblad met gordijnen in de keuken – zoals vroeger het geval was, terug te laten komen.

In de woonkamer is geen plafond aanwezig, meldt Monumentenfonds, maar een hoog dak ‘waar de wind lekker fris door de kleine houten luiken waait’. Voor eventuele koeling zijn voorzetramen aan de binnenkant van de woning aangebracht. Aan de achterkant van de woning heeft eigenaar Maduro het, door de jaren heen aangebouwde, achtergedeelte behouden en deze herenigd met het monument.

,,Om de structuur van de wanden van het monument te laten zien, heeft mevrouw Maduro een klein gedeelte van de rouwe muur met glas bekleed. Dit, zodat men in dit ‘venster’ kan zien welke materialen destijds zijn gebruikt voor de muren van deze ‘kasnan di kunuku’.”

Als klant van het Monumentenfonds is Maduro ‘zeer te spreken over de professionele begeleiding vanaf het eerste gesprek tot het einde van haar project’, zo meldt de organisatie in een persbericht.

De intensieve projectbegeleiding, bestaande uit wekelijkse controles en doorlopende advisering, heeft haar tijdens de uitvoering een gerust gevoel gegeven. Verder geeft zij aan dat de medewerkers van Monumentenfonds veel geduld en begrip hebben getoond bij het ontzorgen van de klant gedurende het gehele restauratieproces.

Maduro blikt ook nog even terug op de aanwijzingsprocedure, zodat haar ‘kas di kunuku’ uiteindelijk een beschermd monument is geworden: ,,Dit proces, alsmede de aanvraagprocedure voor de vereiste monumentenvergunning, heeft bij de overheid toch wel erg veel tijd in beslag genomen”, meldt het persbericht.

Maar zoals gezegd, het project smaakt naar meer. Daarom nodigt Monumentenfonds andere eigenaren van ‘kasnan di kunuku’ uit om zich vrijblijvend aan te melden. Voor meer informatie zie ook:

www.monumentenfonds.org

‘Nostalgia’

Sharalin Maduro, ook eigenaar van het toeristengidstourbedrijf Nostalgia Tours & Accomodation, vertelt over het verband tussen haar woning en haar bedrijf. Het plan is dat zowel toeristen als lokale bezoekers ter plekke de vroegere leefgewoonten op het platteland kunnen herbeleven.

De eerste bewoner van het huis was een hoedenvlechter. Bezoekers kunnen reserveren voor onder andere een ontbijt (‘kunuku breakfast’), een culturele lunch, een ‘moonlight tour’ of een ochtendwandeling met daaraan gekoppeld een ontbijt. Ook eventuele andere activiteiten zijn mogelijk.

Voor meer informatie over deze monumentale ‘kas di kunuku’ op deze unieke, rustgevende plek in Wacawa zie ook:

www.nostalgiata.com

Bron: Antilliaans Dagblad