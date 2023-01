AntilliaansDagblad | In 2023 geld uit VS in crimefonds

Willemstad – De minister van Justitie, Shalten Hato (MFK) heeft in de Verenigde Staten gesprekken gevoerd met het Department of Justice en daar is erkend dat de gelden waarop beslag is gelegd, ter waarde van 30 miljoen dollar, naar Curaçao overgemaakt moeten worden, bestemd voor het crimefonds.

In 2023 geld uit VS crimefondsHet gaat om bevroren criminele tegoeden die Curaçao toebehoren. Het geld kan gebruikt worden voor resocialisatietrajecten en materieel voor het Korps Politie Curaçao (KPC). Het geld is vermoedelijk van banktegoeden van buitenlandse vennootschappen van Loterijbaas Robertico ‘Robbie’ dos Santos, die in 2011 door het Openbaar Ministerie (OM) met toestemming van de rechter-commissaris in de Verenigde Staten werden bevroren.

,,Beide partijen zijn het eens geworden dat het geld in 2023 naar Curaçao moet worden overgemaakt. Het Department of Justice heeft zich hiertoe verplicht”, aldus een bericht vanuit het ministerie van Justitie.

Hato heeft ook overleg gevoerd met de Nederlandse minister van Justitie, Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD). Met haar is gesproken over het overleg in de VS en met het Department of Justice en de afspraken die gemaakt zijn over het geld dat in dit jaar naar het criminaliteitsfonds wordt overgemaakt. Ook is gesproken over het vonnis waarbij de regering gewonnen heeft in een zaak aangespannen door ongedocumenteerden.

Verder is stilgestaan bij de behoefte van Curaçao aan wetgevingsjuristen en de hulp die Nederland daarbij zou kunnen bieden. En tot slot is gesproken over cyber crime en hoe ook hier Nederland bij zou kunnen helpen.

Yesilgöz-Zegerius was met een delegatie op Curaçao en is gisteren doorgereisd naar Aruba waar vandaag het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) plaatsvindt. Hato heeft haar bedankt voor de goede samenwerking en hulp bij de verschillende uitvoeringsorganisaties op Curaçao en voor de bouw van het nieuwe Vreemdelingenopvang Detentiecentrum (VODC).

Bron: Antilliaans Dagblad