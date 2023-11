DolfijnFM | Gratis straatfestival in Pietermaai

Dengue, chikungunya en zika kunnen weer de kop opsteken

Willemstad – De recente bevestiging van de aanwezigheid van het denguevirus op verschillende eilanden in het Caribisch gebied, met name dengue-type 2, heeft de aandacht van de lokale autoriteiten getrokken.

Op Curaçao intensiveert het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) zijn inspanningen op het gebied van epidemiologische surveillance en muggenbeheersing om mogelijke uitbraken te voorkomen. De dienst Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz), voorheen GGD, roept de Curaçaose gemeenschap op tot verhoogde waakzaamheid en samenwerking in de strijd tegen door muggen overgedragen ziekten, met name de muggensoort Aedes aegypti, die bekendstaat als de verspreider van dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, chikungunya en zika.

,,Met de toenemende regenval is het van cruciaal belang om broedplaatsen van deze muggen te elimineren en de verspreiding van ziekten te voorkomen. De Aedes aegypti, herkenbaar aan zijn witte en zwarte strepen, gedijt in en rondom de leefomgeving van mensen. De mug, die ongeveer een maand leeft, legt haar eieren met name in schoon stilstaand water”, aldus GMN. Het overbrengen van ziekteverwekkers gebeurt wanneer een geïnfecteerde vrouwelijke mug, na een incubatieperiode, het virus overdraagt aan een andere persoon tijdens het bloedzuigen.

Alle bewoners van Curaçao worden opgeroepen om actief broedplaatsen te elimineren zowel binnen als buiten gebouwen. Binnenmaatregelen omvatten het regelmatig controleren en schoonmaken van waterhoudende potten en afvoeren, met het advies om larvicide (abate of BTI) te gebruiken. Buitenmaatregelen omvatten het opruimen van ongebruikte voorwerpen zoals autobanden, koelkasten, emmers en schalen, evenals het controleren van regenafvoer en emmers op waterophoping. Specifieke bedrijfstakken, zoals de tweedehands auto-industrie, aannemers, bloemenwinkels en werkplaatsen, worden aangemoedigd om voorzorgsmaatregelen te nemen en potentiële broedplaatsen te vermijden. Daarnaast wordt benadrukt dat persoonlijke bescherming tegen muggenbeten essentieel is.

Het publiek wordt geadviseerd om insectenwerende middelen met Deet te gebruiken en zich adequaat te kleden om blootstelling aan muggen te minimaliseren. Voor meer informatie of het melden van muggenoverlast kunnen burgers contact opnemen met G&Gz. In geval van de noodzaak voor abate of BTI, wordt aangeraden contact op te nemen met de afdeling van G&Gz in Zakitó.

Bron: Antilliaans Dagblad