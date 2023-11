Telegraaf | Shakira treft schikking in belastingzaak, omzeilt gevangenisstraf

Receptregelvergoeding te weinig en al twintig jaar ongewijzigd



Willemstad – De botika’s op Curaçao komen naar eigen zeggen niet meer uit met de zogeheten receptregelvergoeding van slechts zeven gulden, zoals die al vele jaren bestaat. Die vergoeding zou het dubbele van het huidige tarief moeten zijn.

De Vereniging van Apothekers Eigenaren (VAE), die over dit onderwerp al met diverse opeenvolgende ministers van Gezondheid in gesprek zijn gegaan, willen de komende week actievoeren om de aandacht te krijgen van beleidsmakers in regeringscentrum Fòrti (Fort Amsterdam). Informatie hierover lekte in het weekend uit; toch wil de VAE in dit stadium richting publiek en media nog niet naar buiten treden.

Feit is echter dat de botika’s al heel lang met de regering(en) en nu met de minister van Gezondheid in gesprek zijn voor de verhoging van de receptregelvergoeding. De klacht is dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het pakket aan het versmallen is en tegelijkertijd alle kosten stijgen, met een receptregelvergoeding die al twee decennia dezelfde is. Dan komen de 31 apotheken op Curaçao er financieel niet meer uit.

De vergoeding per receptregel bedraagt nu 7 gulden, betaald door de SVB. Daarbovenop is er een eigen bijdrage van de patiënt van 1 gulden. Dit tarief geldt zowel voor het allergoedkoopste geneesmiddel als voor het allerduurste medicijn.

Eerder al berichtte deze krant over de receptregelproblematiek dat de vereniging van apothekers brieven had geschreven aan de voormalige minister van Gezondheid, Dorothy Pietersz-Janga (MFK), en daar gewoonweg geen reactie op had gekregen. Sterker nog, zo staat in het schrijven van gisteren: ,,De afgelopen tien jaar zijn er al toezeggingen gedaan vanuit de overheid met betrekking tot het verhogen van de receptregelvergoeding, maar is deze helaas nooit aangepast.” Inmiddels is Pietersz-Janga afgetreden en heeft haar partijgenoot Javier Silvania, tevens minister van Financiën, de portefeuille van haar overgenomen.

VAE: ,,De apotheken zijn in oktober 2023 geïnformeerd dat ze nu aan tafel moeten gaan zitten met de SVB en de Curaçaose Zorgautoriteit (in oprichting), in tegenstelling tot de afspraak om te onderhandelen over een normapotheek en daaruit voortvloeiende receptregelvergoeding.” De vereniging wil indexering van de receptregelvergoeding, die vanaf 2001 niet meer is aangepast. ,,De VAE heeft kunnen constateren en concludeert dat over de jaren geen respect en waardering is en wordt getoond aan de farmaceutische dienstverlening door de apotheken en hun personeel.”

‘Leegloop personeel’

Een bijkomend probleem is de hoge werkdruk en constante maandelijkse doorvoer van besparingen in de apotheeksector, wat heeft geleid tot een braindrain van de apothekersassistenten die ermee stoppen of naar andere landen verhuisd zijn.

Bron: Antilliaans Dagblad