AntilliaansDagblad | Fundashon Verriet uit de rode cijfers

Willemstad – Fundashon Verriet heeft in 2020 een positief resultaat behaald van iets meer dan 15.000 gulden. Dat is een fors verbetering ten opzichte van 2019, toen het verlies nog ruim 433.000 bedroeg, en terwijl er voor het vorige boekjaar was begroot op een break-even resultaat.

,,Zorgvuldige aansturing en controle op de kosten blijft noodzakelijk”, staat in het directieverslag, dat door het Antilliaans Dagblad werd bestudeerd.

Fundashon Verriet is als dochterstichting een onderdeel van de SGR-Groep (Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg) en biedt zorg aan lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapte personen van alle leeftijden en niveaus en aan personen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Deze zorg kan bestaan uit begeleid wonen (intramuraal of semimuraal), dagbesteding, therapieën/behandelingen en ambulante hulpverlening (inclusief respijtzorg). Verriet is op vele terreinen actief om te komen tot een gerichte verbetering van de kwaliteit van de door haar geboden zorg.

De zorg voor cliënten uit Curaçao wordt gefinancierd vanuit het fonds van de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ, ook wel ‘Lei di Labizjan’ genoemd). Fundashon Verriet sluit hiervoor een zorgcontract af met het uitvoeringsorgaan van de AVBZ, de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In 2017 is een nieuw zorgcontract met de SVB overeengekomen met een looptijd van vier jaar (2017-2020).

Met het Land Aruba is op ambtelijk niveau overeenstemming over een zorgcontract vanaf 1 januari 2020 voor Arubaanse cliënten. ,,Zowel Curaçao als Aruba komen hun betalingsverplichtingen op tijd na”, meldt het verslag dat werd ondertekend door Carlanne Emerenciana, algemeen directeur en tevens voorzitter raad van bestuur (RvB). Tonnie Rossen is ook bestuurslid. Daarnaast is er een raad van toezicht (RvT).

,,De bezetting op de woonvoorzieningen en in de dagbestedingscentra is meestal 100 procent, wat een logisch gevolg is van lange wachtlijsten”, legt de leiding uit. ,,Als een plek vrijkomt, kan die weer snel worden opgevuld.”

Een uitzondering vormen de zogenaamde ‘Aruba-plaatsen’. Doordat het selectie- en plaatsingsproces daar langzaam verloopt, blijven vrijgekomen plaatsen soms lang ‘onopgevuld’, aldus de directie. ,,Dit betekent inkomstenderving en met Aruba zijn afspraken hierover gemaakt.”

Om personen op de wachtlijst en hun omgeving toch zorg te kunnen verlenen, heeft Verriet een logeerhuis (met acht plaatsen), een oppascentrale en verlengde dagopvang. ,,Hier is grote belangstelling voor en er wordt volop gebruik van gemaakt.”

Daarnaast is er door de oudervereniging Totolika en Stichting Verriet gezamenlijk een aanvraag ingediend voor de bouw van nieuwe woningen voor in totaal 32 cliënten. De bouw zal volgens het bestuur worden gefinancierd door het Land Curaçao. ,,Het project is gereed voor uitvoering, maar de definitieve goedkeuring van de minister GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur) laat nog op zich wachten.”

,,Vergrijzing in de zorg is een algemeen fenomeen op Curaçao en ook bij Fundashon Verriet is dit merkbaar. De gemiddelde leeftijd is toegenomen en ook de daarmee gepaarde ongemakken.” De stichting speelt hierop in door het, waar mogelijk, aanbrengen van aanpassingen in de woningen en door het overplaatsen van cliënten, indien nodig. Ook het zorgpersoneel wordt bijgeschoold en bij aanname van nieuw personeel wordt rekening met deze toegenomen zorgvraag gehouden.

Verriet is door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) benaderd voor hulp inzake de situatie bij Kinderoorden Brakkeput en Fundashon Tayer Soshal te Santa Martha. De stichting heeft een adviesrapport uitgebracht waarin het twee toekomstscenario’s schetst voor Kinderoorden. Bij Tayer Soshal heeft Verriet geparticipeerd in een werkgroep die een advies aan de minister heeft uitgebracht. ,,Beide rapporten zijn met de minister besproken, maar een besluit is nog niet genomen.”

De activiteiten in de zorg stonden in het teken van de Zorgnota 2017-2020, welke zich vorig jaar in zijn vierde jaar bevond. Na de ‘stichtingsbrede invoering van een elektronisch cliëntendossier (My Caress) in 2018, is collectief per 1 januari 2019 begonnen met het gebruik ervan.

,,Dit is succesvol verlopen en er zijn gedurende het gehele jaar trainingen gegeven om het gebruik te optimaliseren. Ook is er een start gemaakt met het in gebruik nemen van het cliëntenportaal van My Caress. Hierdoor wordt het contact met de familie/vertegenwoordigers van de cliënten en hun betrokkenheid geïntensiveerd.”

Het directieverslag vervolgt door te melden dat de dagbesteding in 2020 is geregionaliseerd. Op 1 november 2020 is een nieuwe dagbestedingslocatie te Kaya Aron in gebruik genomen.

In SFZ-verband (Stichting Federatie Zorginstellingen) heeft Fundashon Verriet meegewerkt aan de totstandkoming van een nieuw visiedocument over de toekomst van de gehandicaptenzorg op Curaçao. ,,De samenwerking met collega-instelling Fundashon Kontakto is hecht”, zo besluit directeur Emerenciana het verslag.

De Stichting ‘Fundashon Verriet’ is gevestigd aan de Prinsenlaan in Emmastad op Curaçao en is per 1 januari 2004 opgericht. De stichting heeft ten doel het bieden van zorg en ondersteuning in de breedste zin des woords aan de mens met een beperking teneinde deze beperking te minimaliseren en de individuele ontwikkeling van die mens te stimuleren.

De stichting verricht transacties met de volgende gelieerde stichtingen: Stichting voor Gehandicapten en Revalidatiezorg (De SGR-Groep); Stichting Revalidatiecentrum Curaçao; Foundation Curaçao Orthotics & Prosthetics; Stichting Monseigneur P.I. Verriet Instituut; Stichting Beheer Gebouwen SGR-Groep; Stichting Beheer Gelden SGR-Groep (SBGS); en Stichting Vrienden van Verriet.

Tussen de Fundashon Verriet en de SGR is overeengekomen dat de directievoering door de SGR zal plaatsvinden. Voor deze diensten worden bepaalde kosten toegerekend aan de stichting. De kostentoerekening vindt plaats op basis van het aantal fte’s (full time equivalents) per stichting op jaarbasis.

Bron: Antilliaans Dagblad