AntilliaansDagblad | Extreme fundraiser

Surf for the Kids; kitesurfers en wingfoilers steken over van Bonaire naar Curaçao

Willemstad – Het is nog nooit gedaan, maar een groep fanatieke kitesurfers en wingfoilers denkt dat het kan: non-stop oversteken van Bonaire naar Curaçao.

Surfkids3Met deze extreme fundraiser ‘Surf for the Kids’ vragen ze aandacht voor kinderen die op de eilanden in extreme omstandigheden opgroeien. Als de windvoorspelling goed blijft, gaan ze aanstaande zaterdag van start.

,,De ‘island crossing’ van Bonaire naar Curaçao wordt een loodzware uitdaging. We denken dat het zo’n vier uur doet. Maar dat valt in het niets in vergelijking met de uitdagingen die sommige kids op Curaçao voor hun kiezen krijgen”, vertelt initiatiefneemster Kim Matroos. ,,Wij zijn bevoorrecht om een sport zoals kitesurfen te kunnen beoefenen. Daar zijn we ons van bewust en we vinden het belangrijk om iets terug te doen voor kinderen die zulke kansen niet krijgen.” Door middel van sponsoring door particulieren en bedrijven, halen ze met Surf for the Kids geld op. Matroos: ,,Hiermee kopen we sportmaterialen, -activiteiten en sportlessen voor de jongens van Kinderoorden Brakkeput.”

Eerder dit jaar organiseerde Matroos samen met Emmanuel Quintero al ‘Surf for the Roses’. Bij dit evenement maakte een groep van ruim veertig surfers de oversteek van Klein Curaçao naar Curaçao. Als onderdeel van Ride for the Roses, steunden ze daarmee mensen met kanker en hun families op Curaçao.

Matroos: ,,Bij Surf for the Roses is het idee ontstaan om ook vanaf Bonaire een downwinder (met de wind mee, red.) te maken. Dit is veel verder en extremer dan vanaf Klein Curaçao, dus hiervoor hebben we surfers persoonlijk uitgenodigd en was er geen open inschrijving. Daarbij wilden we het doen voor een ander maatschappelijk doel dat ons aan het hart gaat: het welzijn van kansarme kinderen.”

Kapotte netten

Op het internaat op Brakkeput Ariba wonen jongens tussen de 6 en 18 jaar oud, die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Raymond Gericho is directeur van Kinderoorden Brakkeput en blij met het initiatief van de surfers. ,,De jongens gaan elke dag naar school, maar daarna moeten ze ook hun energie kwijt.” Op het sportveldje kan dat, maar erg uitnodigend oogt het niet. De voetbalnetten en basketbalnetten zijn kapot. De strepen op het veld vervaagd door de zon. Voor een sportleraar is geen budget meer.

Het weerhoudt twee jongens er niet van om samen een balletje te trappen, als Matroos en Quintero het internaat bezoeken. Gericho geeft ze een rondleiding en laat ook de leegstaande barakken zien. Er is plaats voor nog meer jongens en volgens de directeur zijn er op het eiland genoeg kinderen die hier beter af zijn, gezien de onveilige en onstabiele thuissituaties. Maar geld om de kinderen op te vangen is er niet. ,,Ook de jongens die hier wel zijn, verdienen nog veel meer aandacht en psychologische begeleiding. In de huidige politiek heeft dat alleen geen enkele prioriteit. Het budget dat we krijgen is alleen maar kleiner geworden en totaal niet toereikend.”

Sportief steuntje

Met hun fundraiser en het doneren van sportmaterialen, zijn deze problemen lang niet opgelost, zo realiseren de organisatoren van Surf for the Kids zich. Quintero: ,,Om al ‘onze’ kinderen op Curaçao een toekomst te bieden, moeten er vanuit de overheid structureel andere keuzes worden gemaakt. Het breekt mijn hart om te zien en te horen hoe deze jongens en ook veel meisjes opgroeien.”

Met hun extreme fundraiser willen de surfers hier aandacht voor vragen. ,,Laten we alsjeblieft niet voor deze problemen en deze kinderen wegkijken, maar er wat aan doen”, zegt Matroos. Een sportief steuntje in de rug is wat haar betreft dan ook slechts het begin. ,,Dit is de eerste editie en een eerste stap. De komende jaren willen we Surf for the Kids verder uitbouwen. Voor de individuele jongens, is het natuurlijk nu al van grote waarde. Sporten is gezond, het inspireert, verbindt en helpt om ook andere uitdagingen in het leven het hoofd te bieden.”

Sponsors en activiteiten

Jan Sofat Marina, Afas, Jibe City Bonaire, Delfin Beach Resort Bonaire, Awa Salu Kiteboarding, Kitesurf Klein Curacao, LB Constructie en Bernina ondersteunen het initiatief van Surf for the Kids. De organisatie hoopt dat rond het event nog meer sponsors zich zullen melden. Behalve een financiële bijdrage, zijn ook andere sportieve bijdragen van harte welkom. Zo nodigt Zanzibar de jongens en begeleiders van Kinderoorden Brakkeput uit voor een stranddag, met snacks, drinken én een beachtennisclinic. Irie Tours neemt ze mee op een sunset snorkel tour op de catamaran.

Matroos: ,,Het liefste beperken we ons niet alleen tot de jongens van Kinderoorden Brakkeput, want andere jongens en meisjes verdienen het net zo goed. Als we genoeg sponsorgeld ophalen, gaan we het breder inzetten. Zo is er deze zomer een voetbaltoernooi tussen verschillende internaten. Wie helpt ons aan nieuwe ballen, voetbalshirts en leuke prijzen om daar uit te delen?” Alle kleine beetjes helpen, aldus Matroos. ,,Net als elke discussie over hoe we met ‘onze’ kinderen op dit eiland omgaan.” Via [email protected] of WhatsApp 562 2022 kunnen geïnteresseerde sponsors én jeugdzorginstellingen haar bereiken.

Foto’s Irina Bosenko

Bron: Antilliaans Dagblad