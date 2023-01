AntilliaansDagblad | Eieren worden opnieuw duurder

Supermarkten vragen meer dan de vastgestelde maximum prijs

Kralendijk – Supermarkten houden zich niet of nauwelijks aan de maximumprijs die de overheid heeft vastgesteld voor lokaal geproduceerde eieren en importeieren.

Deze week bleek uit berichten op sociale media dat er winkels zijn die 55 dollarcent per ei durven vragen terwijl de maximumprijs voor lokale eieren op 3,53 dollar per dozijn ligt. Dit is 29 dollarcent per ei.

De prijs voor de lokaal geproduceerde eieren was begin vorig jaar aangepast naar 3,53 dollar in de winkel.

De prijs voor niet op Bonaire geproduceerde kippeneieren mocht eind november omhoog naar 3.46 dollar of 3.38 dollar, afhankelijk van het gewicht. Maar de schappen in de supermarkten waren leeg en bleven leeg. Oorzaak is de hoge prijs die in de Verenigde Staten (VS) voor de eieren betaald moet worden. Inmiddels liggen er wel mondjesmaat eieren in de winkels, maar veelal voor een hogere prijs dan is toegestaan. Bondigro maakte afgelopen week bekend dat ze eieren uit Colombia gaan importeren en dat een doos met vijftien eieren 4.99 gaat kosten. Dit is ruim 33 dollarcent per ei en dus altijd nog meer dan de vastgestelde maximumprijs.

Is het vaststellen van een maximumprijs wel zinvol als er niet gehandhaafd wordt? Verantwoordelijk gedeputeerde Hennyson Thielman laat weten van het probleem op de hoogte te zijn en dat de overheid de prijzen van eieren gaat verhogen.

,,Door de wereldomstandigheden zijn de prijzen nog hoger geworden, ook in de Verenigde Staten zelf is dit het geval. De lokale producent heeft ons laten weten dat het voor hem ook niet meer haalbaar is om de eieren te leveren voor de vastgestelde maximumprijs”, aldus Thielman. Volgens hem wordt er volgende week een besluit genomen.

Bron: Antilliaans Dagblad