DolfijnFM | Gratis straatfestival in Pietermaai

Financiële situatie zeer kritisch en groot risico voor begroting Land Curaçao

Willemstad – Het CMC-ziekenhuis stevent per eind 2023 af op een geaccumuleerd verlies van 264 miljoen gulden. De financiële situatie is ‘zeer kritisch’ en vormt ‘een groot risico voor de begroting van het Land Curaçao’.

Aldus de CMC-top tegen het Antilliaans Dagblad, dat ook de nodige officiële stukken opvroeg en raadpleegde.

Mede aan de hand van de bevindingen en conclusies van KPMG Nederland – in tegenstelling tot wat minister Javier Silvania (MFK) afgelopen week nog bij TeleCuraçao verklaarde, zijn de KPMG-onderzoeksrapporten al wel opgeleverd – komt de CMC-leiding tot de conclusie dat de verliezen over 2019 tot en met 2024 voor circa 226,5 miljoen voor risico van de Landsbegroting komen.

Eerst nog even de verliezen op een rij: in het eerste (niet volledig operationele) jaar ging het om een tekort van 39 miljoen; gevolgd door een verlies van 42 miljoen in 2020; 53 miljoen in 2021; 56 miljoen over 2022; en naar verwachting een min van 61 miljoen over het lopende jaar 2023.

Dit heeft uiteraard een ongunstige invloed op het eigen vermogen van het Curaçao Medical Center (CMC). Het negatieve eigen vermogen stijgt van 203 miljoen ultimo 2022 naar 264 miljoen eind dit jaar.

Er zijn tal van oorzaken, waaronder de te hoge kapitaallasten in verband met de nieuwbouw (640 miljoen financiering met vreemd vermogen/leningen), maar in de exploitatie ziet CMC vooral ook een continue forse stijging van het aantal unieke bvz-verzekerde patiënten (dat wil zeggen patiënten van de basisverzekering ziektekosten, waarvoor het ziekenhuis via de Sociale Verzekeringsbank SVB wordt vergoed). Die vergoeding op basis van het door de minister vastgestelde zorgbudget is onvoldoende en blijft achter, terwijl letterlijk voor hetzelfde geld veel méér patiënten moeten worden behandeld.

In 2020 ging het nog om 36.726 bvz-verzekerden; een jaar later, in 2021, om 42.432 bvz-patiënten; in 2022 werden er 46.479 bvz-verzekerden geteld; en dit jaar, in 2023, zijn het er tot op heden al 44.732, maar het jaar is nog niet voorbij.

CMC houdt in de ‘outlook’ per 31 december 2023 rekening met 53.678 unieke patiënten dit jaar. Ten opzichte van 2020 is dat een stijging van 16.952 unieke bvz-patiënten, oftewel 46 procent; gemiddeld dus 11,5 procent per jaar – bij een gelijkblijvend zorgbudget.

In het Hoofdlijnenakkoord met de regering zijn veertien actiepunten afgesproken, waaronder een onafhankelijk onderzoek omtrent onder meer doelmatigheid en rechtmatigheid van de operations van de CMC-entiteiten.

Het Land Curaçao heeft daarop KPMG Nederland opdracht gegeven dit in kaart te brengen en inmiddels liggen de rapporten van KPMG over CMC op tafel, anders dus dan minister Silvania nog deze week verklaarde in een tv-interviewprogramma. KPMG heeft diverse onderzoeken gedaan: Onderzoek Kostprijs en tarieven (afgerond); Onderzoek Doelmatigheid bedrijfsvoering (gereed); Onderzoek Verschillen analyse business case CMC en jaarcijfers 2022 (klaar); en Onderzoek financieringsmethodiek (eveneens afgerond).

Wat betreft kostprijs en tarieven: volgens de CMC-directie presenteert KPMG dezelfde methodiek/aanpak van kostprijs en tarieven zoals door CMC opgesteld en op dit moment hanteert, namelijk de kostenbasisbenadering, zodat alle kosten gedekt zijn. Tevens is het advies van KPMG om de tarieven om de drie jaar te herijken.

Bron: Antilliaans Dagblad