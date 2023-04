AntilliaansDagblad | Centrale Bank informeert over Caribische gulden

Willemstad – Na jaren van uitstel en onzekerheid gaat hij er dan toch echt komen: de Caribische gulden. Medio 2024 wordt dit de nieuwe nationale munteenheid van Curaçao en Sint Maarten.

De exacte datum waarop de invoering plaatsvindt is nog niet bekend, en hoe de nieuwe munten en biljetten er gaan uitzien ook nog niet, maar veel andere dingen wel.

Tijdens een zogeheten stakeholdersessie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) werd de lokale pers bijgepraat en om input gevraagd.

Een van de belangrijkste vragen rond de invoering van de Caribische gulden is ‘waarom?’ Die vraag heeft Alvin Francisco, manager Finance Division bij CBCS, uitgebreid beantwoord. Kort gezegd komt het erop neer dat de huidige Antilliaanse gulden (ANG) een valuta is ‘van een land dat niet bestaat’ (verwijzend naar de opheffing van de Nederlandse Antillen in 2010), dat er geen leverancier meer is van de valuta en dat de valuta in zijn huidige vorm om veiligheidsredenen niet langer houdbaar is.

Die laatste twee redenen houden verband met elkaar. Bijna 25 jaar geleden werd de laatste lichting Antilliaanse guldenbiljetten gedrukt door de bekende Nederlandse drukkerij Joh. Enschedé. Die is echter gestopt met het drukken van bankbiljetten. Andere drukkerijen kunnen de ANG niet volgens de huidige specificaties drukken, en als ze dat wel zouden kunnen, zou dat niet verstandig zijn. De gebruikte echtheidskenmerken zijn tegenwoordig namelijk relatief eenvoudig te vervalsen. Als voorbeeld geeft Francisco dat het gebruikte materiaal een mix is van katoen en een soort glitters. Dat laatste zou ook slecht zijn voor machines van een drukkerij, die hierdoor sneller aan vervanging toe zouden zijn.

Toen destijds duidelijk werd dat er iets moest gebeuren met de ANG, was het niet direct een uitgemaakte zaak dat het tijd was voor een Caribische gulden. Theoretisch gezien had de ANG ook een update kunnen krijgen met modernere echtheidskenmerken. Zo’n traject zou echter net zoveel kosten als de invoering van een nieuwe valuta. En de ANG zou dan alsnog een valuta blijven van een niet meer bestaand land. Een andere optie die de revue is gepasseerd, is om te ‘dollariseren’ en de Amerikaanse dollar als officiële munteenheid in te voeren. Op basis van rapporten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de CBCS, heeft het Land besloten om voor de Caribische gulden te gaan.

Ondanks dat de koers van de ANG en de Caribische gulden hetzelfde zal zijn, zal het voor de bevolking van Curaçao en Sint Maarten toch even wennen zijn om ander geld te gaan gebruiken. De denominaties (waardes, red.) van de nieuwe munten en biljetten zullen voor een groot deel hetzelfde blijven, maar met enkele verschillen.

De Caribische gulden-munten krijgen de volgende denominaties: 5 gulden, 1 gulden, 50 cent, 25 cent, 10 cent, 5 cent en 1 cent. De bankbiljetten krijgen de volgende coupures: 200 gulden, 100 gulden, 50 gulden, 20 gulden en 10 gulden. De verschillen met het huidige contante geld zitten dus in de biljetten van 250 en 25 gulden, die worden vervangen door biljetten van respectievelijk 200 en 20 Caribische gulden.

De introductie van de nieuwe munteenheid is een grote en kostbare operatie. Momenteel is er ongeveer 570 miljoen gulden cash in omloop. Die zal vervangen moeten worden door Caribische guldens. Verder wordt er een contante geldvoorraad aangelegd die genoeg zou moeten zijn voor ongeveer vier jaar. De kosten van die voorraad en de productie, kosten bij elkaar zo’n 15 miljoen gulden.

Vanaf het moment dat de Caribische gulden wordt ingevoerd, geldt er een zogenoemde co-circulatieperiode van drie maanden. Tijdens deze overgangsperiode kunnen contante betalingen nog met Antilliaanse guldens worden gedaan. Wisselgeld krijgt men vanaf de invoering zo veel mogelijk terug in Caribische guldens.

Mensen die na de overgangsperiode nog Antilliaanse guldens in huis hebben, hoeven zich geen zorgen te maken. Tijdens het eerste jaar na de invoering kunnen deze munten en biljetten nog worden ingewisseld bij de commerciële banken. Daarna kan dit, tot 30 jaar na de invoering, via de Centrale Bank.

