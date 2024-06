CC | 16 percent of the population without a bank account

UPDATE – Een verdachte is aangehouden in de zaak van de moord op adjudant Toon Brood van de Koninklijke Marechaussee op Curaçao. Brood (49) werd in de avond van vrijdag 31 mei doodgeschoten in zijn huis toen drie mannen daar waren binnengedrongen.

De politie bevestigt de aanhouding, maar heeft verder nog geen details gegeven. Volgens lokale media heeft de man zichzelf vrijdagavond aangegeven bij een politiebureau.

Op Curaçao waren vrijdagochtend vroeg vijf gerechtelijke invallen in huizen gedaan in verband met de moord op adjudant Toon Brood van de Koninklijke Marechaussee, meldt de politie. Daarbij zijn verschillende voertuigen – waaronder de motorfiets van Brood die recentelijk uit zijn huis was gestolen – en voorwerpen in beslag genomen die volgens de politie van belang zijn voor het onderzoek. De politie liet toen weten dat het onderzoek goed verloopt, zonder verdere details te geven.

Zeer sociaal en geliefd

Brood werd in de nacht van vrijdag 31 mei bij een gewapende overval op het eiland doodgeschoten in zijn eigen huis. Drie mannen, ten dele gemaskerd en gewapend, hadden zijn huis weten binnen te dringen. Zij namen geld en een auto mee. De adjudant stond bekend als zeer sociaal en geliefd. Zijn vrouw en kind die ook in het huis waren, overleefden het geweld.

Brood werkte al 23 jaar bij de Koninklijke Marechaussee en bracht het grootste deel van zijn carrière door in Nederland. Jarenlang waakte hij over de Zeeuwse kust bij de Brigade Scheldestromen, maar onlangs verhuisde hij met zijn gezin naar het Caribisch gebied. Sinds juli 2022 was hij tweede teamleider bij de eenheid die het grenstoezicht op de luchthaven moest versterken.

Volgens de vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad was hij ‘zeer begaan met zijn werk’. ,,We zijn diep geschokt”, aldus een verklaring. Ook in Nederland kwam het tragische nieuws hard aan. ,,Hij was een gewaardeerde collega, die door zijn kennis en sociale capaciteiten zeer geliefd was”, liet een woordvoerder van de Marechaussee in Nederland eerder weten.

