AD | Bonaire dreigt kopje onder te gaan door klimaatverandering

Greenpeace stapt naar de rechter om de Nederlandse staat te dwingen Bonaire te beschermen tegen overstromingen als gevolg van klimaatverandering. De milieuorganisatie liet de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek doen naar de gevolgen van klimaatverandering voor het Caribische eiland. Conclusie: een groot deel van Bonaire dreigt door zeespiegelstijging aan het einde van deze eeuw te worden opgeslokt door de Atlantische Oceaan.

Onderzoekers van de VU keken naar de impact van verschillende klimaatscenario’s op het eiland. Als de wereldwijde opwarming tot 1,5 graden wordt beperkt, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, zijn de gevolgen aanzienlijk kleiner dan wanneer de opwarming oploopt tot 2,7 of zelfs 4,4 graden. Hoe dan ook, als de wereldwijde uitstoot niet flink naar beneden gaat, dreigt volgens de wetenschappers eind deze eeuw een vijfde van Bonaire in zee te verdwijnen.

,,Vooral de zuidkant van het eiland wordt geraakt, maar ook hoofdstad Kralendijk kan overstroomd raken. Bovendien neemt bij storm het risico op overstromingen verder toe. In elk van de onderzochte klimaatscenario’s zullen ook wegen en andere belangrijke infrastructuur schade oplopen’’, zegt Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie bij Greenpeace.



Ook Kralendijk, hoofdstad van Bonaire, kan eind deze eeuw onder water komen te staan als er geen maatregelen worden genomen tegen opwarming van de aarde.

Duikplekken

Klimaatverandering heeft ook een grote impact op de economie en cultuur van Bonaire. Het eiland staat bekend om zijn mooie duiklocaties, vooral bij het koraalrif. Die trekken veel toeristen aan. Door de zeespiegelstijging dreigen bijna alle duiklocaties te verdwijnen. Dat geldt ook voor cultureel erfgoed, zoals de slavenhutjes, een beschermd monument uit het slavernijverleden.

Volgens de onderzoekers raken de veranderingen ook de volksgezondheid. Inwoners krijgen waarschijnlijk vaker te maken met fysieke klachten door de warmte, zogeheten hittestress. Muggen die virussen als knokkelkoorts verspreiden, gedijen volgens de wetenschappers nog beter als het klimaat opwarmt.

,,Het onderzoek maakt pijnlijk duidelijk dat het ook bij maximaal 1,5 graden opwarming erop of eronder zal zijn voor Bonaire. Als de doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs niet wordt gehaald, zullen veel ingrijpender maatregelen nodig zijn om de inwoners te beschermen. Wij vinden dat onze overheid – Bonaire is een gemeente van Nederland – tot nu toe te weinig heeft ondernomen om toekomstige overstromingen tegen te gaan. Daarom bereiden we, in samenwerking met inwoners van Bonaire, een rechtszaak tegen de Nederlandse staat voor om alsnog af te dwingen dat er actie wordt ondernomen. Zie het als een stok achter de deur’’, aldus Oulahsen.

Ondergeschoven kindje

Pieter van Beukering, als hoogleraar milieu-economie verbonden aan het onderzoek, stelt dat de Nederlandse Antillen tot nu toe het ondergeschoven kindje zijn van het Nederlandse klimaatonderzoek. ,,Ons rapport is een eerste stap om daar verandering in te brengen. Onze focus ligt vooral op Bonaire, aangezien dat een heel laag liggend eiland is, met veel koraalrif dat door de zeespiegelstijging dreigt te verdwijnen. Het rapport maakt nog niet duidelijk hoe we Bonaire het beste kunnen beschermen tegen klimaatverandering, maar nu is in ieder geval in beeld gebracht wat de gevolgen zullen zijn, en dat er snel actie, zoals kustbescherming, nodig is om de schade te beperken.’’

Rotskust (Washington Slagbaai) aan de noordkant van Bonaire.

Greenpeace is niet de eerste milieuorganisatie die een rechtszaak tegen de Nederlandse overheid aanspant. Stichting Urgenda won in 2015 een rechtszaak tegen de staat over het landelijke klimaatbeleid. Via de rechtbank werd afgedwongen dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 25 procent moet terugdringen. Wereldwijd worden steeds vaker klimaatzaken tegen landen aangespannen. Zo roepen juridische organisaties in onder meer Brazilië, Frankrijk, Zweden, Australië, Italië, Zuid-Afrika en België hun regeringsleiders op de klimaatcrisis steviger aan te pakken.

