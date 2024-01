Democracy now! | Thursday, January 18, 2024

Bonaire heeft in 2023 een recordaantal toeristen ontvangen. Het bezoekersaantal was zelfs hoger dan voor de coronapandemie.

Dat maakt Tourist Corporation Bonaire (TCB) bekend aan de hand van de laatste cijfers.

Het eiland ontving in totaal 169.706 verblijfstoeristen, wat een groei van 8 procent is ten opzichte van 2019. De gemiddelde verblijfsduur was 9,8 nachten. In 2022 ontving Bonaire 169.000 toeristen en 157.000 in 2019.

De bezoekers bestaan vooral uit Nederlanders, 47 procent, gevolgd door Amerikanen met 23 procent en Curaçaoënaars met 14 procent. Verder bestonden de toeristen voor 2,1 procent uit Duitsers, 2 procent uit Arubanen, 2 procent uit Canadezen, 1 procent uit Belgen en 1 procent uit Zwitsers.

Volgens TCB was 2023 het derde jaar op rij waarin het toerisme is toegenomen. De meeste bezoekers kwamen in maart 2023 met een totaal van 16.493 toeristen.

Bron: Nu.cw