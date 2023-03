NTR | Verkiezingen Bonaire: Demokrat & UPB grootste, coalitiepartij MPB gehalveerd

Op Bonaire zijn Demokrat en UPB, met beide 3 zetels, de grootste partijen bij de lokale verkiezingen. Coalitiepartij MPB levert fors in: van vier naar twee zetels, blijkt uit de voorlopige uitslag.

“We zijn er niet alleen in stemmen op vooruitgegaan, maar behouden ook het aantal zetels. Ik heel erg blij”, reageert UPB-leider James Kroon tegenover Caribisch Netwerk. De partij krijgt er een zetel bij. “Ik kijk hoopvol en in alle rust naar wat er de komende dagen gaat gebeuren. Wij willen een stabiel bestuur vormen voor Bonaire.”

De Bonairiaanse eilandsraad telt negen zetels. Op basis van de voorlopige uitslag, zou de huidige coalitie van UPB (3 zetels, 2903 stemmen) en MPB (2 zetels, 2038 stemmen) verder kunnen besturen. Maar Kroon houdt alle opties open, zegt hij.

Partij 2023 2019 Verschil Demokrat/PDB

Clark Abraham 3 3 UPB

James Kroon 3 2 +1 MPB

Hennyson Thielman 2 4 -2 M21

Daisy Coffie 1 – +1 URB

Suzy Thode 0 – 1UPP

Aljano Emerenciana 0 0

De andere grote partij is Demokrat (PDB). Uit de voorlopige uitslag blijkt dat de partij ook drie zetels krijgt. Tegelijkertijd is het nu de partij met de meeste stemmen: 4004.

“Demokrat is gegroeid in het aantal stemmen en daarmee hebben we een duidelijk mandaat gekregen”, reageert partijleider Clark Abraham.

Abraham zei meteen na de verkiezingsuitslag dat hij ‘verantwoordelijkheid’ wil gaan nemen door te gaan besturen. Om een coalitie te vormen wil hij eerst in gesprek met UPB en M21, ‘de partijen die gegroeid zijn’.

Eigenlijk had de Demokrat-leider gehoopt op vijf zetels, om zo alleen te kunnen regeren. “Ons doel was om de absolute meerderheid te krijgen, om te voorkomen waar we nu in staan. Maar het volk kiest.”

MPB verliest de helft aan zetels

De blauwe partij MPB was bij de vorige verkiezingen de absolute winnaar met vier zetels. De coalitiepartij houdt nu nog twee zetels over, waarvan één restzetel.

Lijsttrekker Hennyson Thielman was niet bereikbaar. Oud-partijleider en MPB-gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe noemt de uitslag ‘een verrassing’. De MPB wordt volgens hem met deze uitslag ‘afgestraft’; de kiezer heeft dat ook ‘te hard’ gedaan.

“We hebben ontzettend veel gedaan in de afgelopen vier jaar bij covid, allerlei subsidies die we hebben geboden, de verhogingen van salarissen, de kinderbijslag. Ik dacht dat we een gemeenschap hebben die daar nogal dankbaar voor en blij mee is.”

De coalitiepartij verliest twee van haar zetels aan haar coalitiepartner UPB en aan de nieuwe partij M21.

M21 in de eilandsraad

M21 is de nieuwe partij van onafhankelijk raadslid Daisy Coffie. In 2020 heeft ze besloten om uit de MPB-fractie te stappen en verder door te gaan als onafhankelijk raadslid.

De partij wist met het aantal stemmen weliswaar niet een volle zetel te behalen, maar door de verdeling van restzetels weet M21 toch een plek in de eilandsraad te krijgen.

