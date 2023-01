NTR | Minimumloon Caribische gemeenten fors omhoog, ondernemers maken zich zorgen

In 2023 gaat het minimumloon op Bonaire met maar liefst 18 procent omhoog. Voor mensen die weinig verdienen is dat goed nieuws, maar ondernemers vrezen dat de prijzen op het eiland verder gaan stijgen.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) wil in 2025 op Bonaire een sociaal minimum hebben bereikt. Om dat voor elkaar te krijgen, verhoogt het kabinet het minimumloon vier procent meer dan is geadviseerd.

Verschillende ondernemers vrezen voor verdere inflatie. “Dat mensen voldoende inkomen moeten hebben voor een volwaardig bestaan is geen discussiepunt”, zegt Sherwin Pourier, eigenaar van een broodjeszaak. “Er wordt alleen uitgegaan vanuit de kant van de werknemer, terwijl de ondernemer met hogere kosten komt te zitten. Als de ondernemer de hogere kosten gaat verwerken in de productprijzen, zijn we terug bij af.”

‘Al jaren gat tussen lonen en dure levenskosten’

Werknemersbond Usibo zegt dezelfde zorgen bij andere bedrijven te horen. “Er is welwillendheid om de lonen te verhogen”, benadrukt voorzitter Norwin Willem. “Maar werkgevers zullen natuurlijk ook rekening moeten houden met hun bedrijf, dat het niet onnodig in gevaar wordt gebracht.”

Al jaren is er een gat tussen de salarissen en de dure levenskosten op het eiland, zegt Willem. “Dat gat is alleen maar groter en groter geworden. Nu probeert het Nederlandse kabinet dat op deze manier op te lossen. De vraag is alleen: wat gaat de wereld van de commercie doen? Gaan ondernemers de kosten wéér toepassen op hun prijs? Dan hebben we inderdaad een heel groot probleem.”

‘Minimumloon aanbieden? Je wordt uitgelachen’

Bij de supermarkt van Roland Schalker verdienen de werknemers al meer dan het minimumloon, vertelt Schalker. “Oók meer dan het nieuwe minimumloon, want dat bedrag is zeker niet genoeg om van te leven. Bovendien vinden wij ook geen mensen die voor 6 dollar komen werken. Ik weet wel dat er bedrijven zijn die nog wel die mensen vinden, bijvoorbeeld in de bouw.”

In verschillende sectoren is er een verandering te merken, zegt hij. “Ik zag laatst op Facebook dat iemand een schoonmaakster vroeg voor 8 dollar per uur. Nou, die werd echt uitgelachen. Uiteindelijk moet iedereen wel mee met die nieuwe lonen. Anders gaan mensen wel ergens anders werken.”

Minimumlonen fors omhoog Per 1 januari 2023 verhoogt het kabinet het minimumloon voor Bonaire met 18,2 procent, voor Saba met 15 procent en Sint-Eustatius met 14,3 procent. Daarmee gaan werknemers die het minimumloon verdienen er zo’n 180 dollar per maand op vooruit. Voor een werkende van 21 jaar of ouder komt dat bij een 40-urige werkweek neer op:

– 1.236 dollar per maand op Bonaire

– 1.446 dollar op Sint Eustatius

– 1.434 dollar op Saba Ook de belastingvrije som wordt met 40 procent verhoogd. Over alle inkomsten tot 17.352 dollar hoeven mensen op Bonaire, Saba en Statia dus geen inkomstenbelasting te betalen. Over het geld wat daar bovenop komt 30,4 procent, daarna 35,4 procent over het bedrag vanaf 281.921.

“Het minimumloon van 2023 is een forse verhoging”, vindt Schalker. “Maar wij hebben wel makkelijker praten. Als je een klein bedrijf hebt, is het een heel andere situatie. Denk aan bijvoorbeeld een bouwbedrijf, waar je al contracten voor hebt afgesloten.”

Politiek doet te weinig voor ondernemers

Volgens het Centraal Dialoog moet het kabinet de ondernemers in de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius meer gaan helpen. “Ondernemers die geld nodig hebben, kunnen daar in Europees-Nederland makkelijker aan komen. Op Bonaire is bijvoorbeeld nog steeds geen subsidie om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid.”

Daar is supermarktondernemer Pourier het roerend mee eens, zegt hij. “De ondernemer moet kunnen blijven ondernemen, zodat de werknemer van een inkomen kan genieten. Als dit niet meer kan, dan heeft zelfs verhoging van het minimumloon geen zin!”

“Naast de verhoging moeten er versoepelingen komen voor werkgevers. Ik denk aan belastingvoordelen, maar natuurlijk zijn er andere mogelijkheden. Daar is altijd een oplossing voor.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk