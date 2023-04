NTR | Krotten op Bonaire: ‘Hij had alleen een bed, gaat naar de zee om te douchen’

Twee politieagenten op Bonaire zijn een hulpactie begonnen om vervallen huizen weer leefbaar te maken. Ook in het drukke, toeristische Kralendijk is er bittere armoede.

“Mensen die hier langslopen kunnen hun ogen niet geloven. Ze dachten dat het huis onbewoond was”, vertelt initiatiefnemer Davidlee Winklaar.

“Deze meneer is overdag bij een ouderenopvang, maar in de avond en weekenden kan hij daar niet terecht. We begrepen van zijn buurvrouw waar hij mee is opgegroeid dat hij in het weekend bij de zee gaat douchen.”

Marit Severijnse

Winklaar komt samen met zijn collega Raeem Janga vaker dit soort vervallen huizen tegen in hun werk. “Huizen waarvan je niet verwacht dat we die nog hebben in 2023.”

“Ik kon het niet aanzien dat iemand in zo een situatie leeft. Normaal doet iedereen goede acties met boodschappen dus ik dacht: wat kan er fout gaan? Het is al helemaal fout.”

Na het plaatsen van een video op Facebook, kregen ze vanuit alle hoeken hulp om het hele huis te renoveren. Verschillende vrijwilligers helpen mee met het klussen.

Met een eigen stichting willen de politieagenten Winklaar en Janga meerdere projecten gaan opzetten tegen armoede. “We zien allemaal hoe het gaat op het eiland. Als de overheid het niet doet, dan moeten we het zelf maar doen. Heel veel mensen willen helpen, maar weten soms niet hoe.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk